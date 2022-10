Ringo Starr sta male: “Indisposto e senza voce”/ Annullati vari concerti del tour

Ringo Starr, ex batterista dei Beatles, sta male. Il musicista è malato ma non ha contratto il Covid-19, come ha fatto sapere uno dei locali in cui avrebbe dovuto esibirsi. L’ex Beatles era atteso per il 1 ottobre al Four Winds Casino di New Buffalo, nel Michigan, ma la sua indisposizione fisica lo ha costretto ad annullare questa data alcune date dei concerti, tra cui proprio quella di sabato scorso.

Il musicista sta conducendo un tour insieme alla sua All Star band negli Stati Uniti. La comunicazione dell’indisponibilità arrivata proprio dallo staff del Four Winds Casino, che ha scritto: “Ringo è malato e sperava di poter andare avanti – per questo la decisione tardiva – ma l’indisposizione ha influito sulla sua voce. Ringo non ha il Covid. Ringo e la band mandano Pace e Amore a tutti i fan e sperano di vedervi presto”.

Ringo Starr malato: cosa sappiamo sulle sue condizioni

L’ex batterista dei Beatles ha annullato dunque l’esibizione programmata per sabato 1 ottobre al Four Winds Casino di New Buffalo nel Michigan ma non solamente. Salterà anche il concerto di domenica 2 ottobre al Mystic Lake Casino, in Minnesota, per lo stesso motivo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Ringo Starr, che nonostante i suoi 82 anni è ancora in giro con tour più energico che mai.

L’ex Beatles è, secondo il programma dei concerti, atteso per martedì 4 ottobre a Winnipeg, Canada. Ulteriori novità su come stia Ringo Starr potrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni visti gli impegni imminenti. Al momento la stampa internazionale parla di “disturbo sconosciuto”, dunque non è chiaro cosa abbia colpito Ringo, ma non si tratterebbe di Covid, come specificato nel comunicato.

