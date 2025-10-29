È stato rinnovato il contratto dei lavoratori domestici: da gennaio per colf, badanti e baby sitter aumenti per oltre 230 euro al mese

Dopo due lunghissimi anni di contrattazioni estenuanti, alla fine è stato rinnovato il contratto dei lavoratori domestici trovando una quadra per gli aumenti salariali a lungo richiesti dai rappresentati sindacali di colf, badanti, baby sitter e figure analoghe: un rinnovo importante perché oltre a prevedere cospicui aumenti salariali per tutti i livelli del CCNL e a prevedere “agevolazioni” per non aumentare troppo il carico sulle spalle dei datori di lavoro; include nuove tutele legali per i lavoratori domestici, tra permessi, sostegni e formazione.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che attualmente i lavoratori domestici (a seconda del livello che ricoprono nel CCNL) guadagnano in media 1003,99 euro mensili se conviventi e a tempo pieno, oppure 7 euro e 10 centesimi all’ora per i non conviventi: con i nuovi aumenti pattuiti dai sindacati, la paga mensile – riferita al livello BS – aumenterà di 100 euro, pari a circa il 10 per cento in più; mentre si aggiungono anche altri 135 euro di adeguamento all’inflazione, portando il totale a poco più di 230 euro al mese.

Come dicevamo prima, però, nel nuovo contratto dei lavoratori domestici trovano spazio anche importanti tutele legali che in precedenza erano loro negate: infatti, ora colf, badanti e baby sitter potranno anche usufruire di veri e propri permessi “speciali” in caso debbano assistere un familiare disabile, oltre ad avere diritto a più giorni di congedo (fino a 4 mesi facoltativi) per la maternità o la paternità, con la tutela contro il licenziamento nel periodo di assenza; mentre sono aumentate anche le soglie economiche per la formazione obbligatoria.

Nuovo contratto lavoratori domestici: gli aumenti per colf, badanti e baby sitter pienamente operativi nei prossimi tre anni

Insomma, il nuovo contratto è un importante passo avanti per tutti i lavoratori domestici e – come accennavamo in apertura – in fase di trattativa i sindacati hanno pensato anche a nuove tutele per i datori di lavoro: per non caricare sulle famiglie 230 euro al mese in più fin da subito, infatti, gli aumenti sono stati scaglionati in una prima tornata da 40 euro il prossimo gennaio, una seconda da 30 euro nel 2027 e un’ultima doppia – tra gennaio e settembre del 2028 – da 15 euro, arrivando al totale di 100 euro solo tra tre anni.

Nel frattempo, naturalmente, per la famiglie restano pienamente attive anche le consuete tutele statali per chi assume lavoratori domestici: quelle principali sono la detrazione delle spese e la deduzione dei contributi fino a – in entrambi i casi – circa 1.500 euro; ma restano anche attivi nella nuova Manovra i già noti bonus per i baby sitter e i crediti contribuiti per chi ha a carico un anziano non autosufficiente.