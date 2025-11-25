Dopo una lunga trattativa si è riusciti finalmente a raggiungere un accordo di rinnovo per il Ccnl dei metalmeccanici

Dopo ben 17 mesi di vacanza contrattuale e l’effettuazione di 40 ore di sciopero è arrivata in porto la trattativa per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici. Il negoziato con Federmeccanica e Assistal – ripreso per iniziativa del Governo, dopo la rottura delle trattative e le azioni a cui sono state obbligate le federazioni di categoria per tornare al tavolo, e portato avanti a tappe ininterrotte, sfociate alla fine in un confronto/maratona di ben quattro giorni continuativi – ha condotto a un accordo di rinnovo ritenuto positivo per ambedue le parti, sia per quanto riguarda gli aspetti economici, normativi e riferiti al welfare aziendale.

In estrema sintesi: 205 euro totali a regime (177 euro sui minimi per i prossimi tre anni più i 28 euro già erogati a giugno 2025); i flexibile benefits salgono da 200 a 250 euro l’anno; miglioramento degli strumenti di flessibilità attraverso l’aumento dei Par (Permessi annui retribuiti) a fruizione collettiva da 5 a 7 giorni annui per tutti i lavoratori e un incremento dell’orario plurisettimanale; rafforzamento dell’attività di formazione verso il riconoscimento di un vero e proprio diritto del lavoratore.

Per quanto riguarda la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione (la settimana di quattro giorni) viene istituita un’apposita commissione di studio e sperimentazione (che è il solito modo per non affrontare un problema senza perdere la faccia). Per rendere più sostenibili gli oneri, la durata del contratto è portata a quattro anni.

Con il rinnovo dei metalmeccanici si riduce la quota dei dipendenti con il contratto scaduto; l’anno così si chiude con ben 17 rinnovi contrattuali nel settore privato, una vera e propria inversione di rotta che ha consentito pure l’inizio di un recupero salariale, agevolato dalle misure fiscali per la riduzione del fiscal drag.

Certo, se si volesse mettere a confronto l’esito del negoziato con le richieste contenute nella piattaforma contrattuale presentata a suo tempo alle controparti, saremmo costretti a misurare delle distanze anche per quanto riguarda gli stessi aumenti salariali (in cui è contata anche un’erogazione già effettuata e l’importo complessivo è in linea con l’Ipca). Gli esperti del settore sostengono che in realtà i sindacati hanno ottenuto con 17 mesi di ritardo e il ricorso allo sciopero quanto Federmeccanica era disposta a concedere fin dall’inizio. Così accade quando si sbaglia la piattaforma rivendicativa colmandola di richieste fuori mercato e non in linea con il ciclo economico.

Va detto però che vi sono delle ragioni di contesto che conducono a una valutazione positiva dell’accordo del 22 novembre. In primo luogo, i contratti non possono essere trasformati in una “guerra punica” come se in un singolo rinnovo si giocasse la prospettiva di una categoria. Anche perché anche nell’ambito delle relazioni industriali non può mancare un dare e un avere, che non devono dare un saldo troppo squilibrato nel rapporto tra i risultati ottenuti e le ore di sciopero impiegate.

Ma la questione più importante è ancora un’altra: i metalmeccanici confermano il paradosso che caratterizza il movimento sindacale ormai da alcuni anni. Le confederazioni, in primo luogo la Cgil, hanno varcato il Rubicone della politica tout court, mentre le categorie continuano a compiere il mestiere del sindacato in un rapporto di unità d’azione.

La Cgil sta inquinando la sua funzione non solo sul piano generale, con gli scioperi in solidarietà con la “flotilla”, contro il Governo a prescindere da ogni valutazione di merito e di compatibilità, ma è intenta a guastare le relazioni anche a livello di categoria come nel pubblico impiego, mettendosi di traverso al momento del rinnovo dei contratti. In questi settori la controparte è il Governo, di conseguenza i mancati rinnovi “fanno opposizione”. Non sarebbe stata la prima volta che un disegno di rottura attraversasse anche la categoria dei metalmeccanici per iniziativa della Fiom, solitamente più sensibile al “richiamo della foresta”.

È molto positivo che l’unità abbia tenuto fino in fondo e tutte e tre le sigle si siano assunta la responsabilità dell’intesa è di fronte alle controparti e ai lavoratori. Quando il Segretario generale della Fiom Michele De Palma dichiara che “oggi possiamo dire, inoltre, di aver salvato il Ccnl che non ha mai smesso di essere sotto attacco”, fa un’affermazione corretta e vera perché il rinnovo è stato a rischio proprio per la tentazione di piegare la vertenza agli obiettivi della lotta al Governo di centrodestra. Sarebbe stato un gioco a somma zero, ma la Cgil ci ha abituati a vederne in campo casi quotidiani.

Un’ultima considerazione va rivolta alle misure con cui sono stati affrontati e risolti, con un equilibrio che tiene conto degli interessi delle imprese e dei lavoratori, il tema delicato della promozione della stabilità dell’occupazione. Ne è uscito un modello che può fare scuola. È stato previsto che i contratti a termine possano superare i 12 mesi di durata a fronte di specifiche causali negoziate; dal 2027 le causali potranno essere usate se saranno stabilizzati almeno il 20% dei precedenti contratti a tempo determinato; è stato inserito un termine di durata ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato, allo scopo di tutelare sia l’impresa che i lavoratori nell’utilizzo di questo importante strumento di flessibilità. Si sono ampliati i termini dell’orario plurisettimanale.

