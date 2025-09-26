Rinnovo contratti docenti con novità e incrementi importanti, ma alcuni sindacati replicano e non sono soddisfatti.

Grazie ad un nuovo stanziamento tra sindacati e Governo il prossimo rinnovo dei contratti docenti sarà ricco di novità e incrementi. Al momento il capitale ammonta a 240 milioni di euro, vediamo dunque quali sono le variazioni che intaccheranno il Decreto.

A tutto il personale scolastico saranno destinati 145€ al mese in più, oltre che delle novità contrattuali che avranno un impatto importante.

Le novità sul rinnovo dei contratti dei docenti

Nel frattempo il Ministero dell’Economia sta valutando le modalità del rinnovo dei contratti dei docenti, che dovranno valere per il prossimo triennio. Attualmente i funzionari centrali hanno già apposto le loro firme nei vari atti, mancano però le autorizzazioni da parte degli enti locali e delle scuole.

Mentre Valditara e Zangrillo vorrebbero velocizzare i rinnovi così come sono stati anticipati, ma Uil e Cgil non sono d’accordo perché reputano gli incrementi “scarni e non adeguati”, motivo per cui desidererebbero rialzare di almeno il 6%.

Dopo la doccia fredda sugli anni di servizio nelle paritarie invalidanti, ora i sindacati del settore pretendono di potenziare i guadagni e le maggiorazioni, anche se le risorse attuali non lo permetterebbero.

A comprovare la criticità è il report “Education at a Glance del 2025” stilato dall’OCSE, che dimostra come gli stipendi italiani siano più bassi di quelli europei (di almeno il 15%).

Come vanno gli altri Paesi?

Rispetto ad altri Paesi europei gli stipendi degli insegnanti italiani sono molto più bassi, soprattutto nelle scuole primarie dove il gap è maggiore. In Germania ad esempio c’è una differenza del 70% rispetto al nostro Bel Paese, mentre poco meno con Francia e Spagna, con rispettivamente -23% e –27%.

Gli insegnanti italiani nel frattempo perdono il potere d’acquisto (e conseguenzialmente non sono incentivati a lavorare), mentre in tutto il resto dell’Europa ciò non accade perché aumentano anche i salari (non risentendo di corrodere i loro risparmi).