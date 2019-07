Rinnovo contratto medici/ 200 euro di aumento medio mensile: tutte le novità

E’ stato firmato nelle scorse ore il nuovo contratto dei medici e dei dirigenti del servizio sanitario nazionale. Ad annunciarlo è stato il sindacato Fp Cgil, postando la foto del nuovo accordo che riguarderà ben 130mila professionisti della sanità pubblica e che prevederà diverse novità. “Abbiamo raggiunto, dopo anni, risultati economici e normativi che segnano un solco con anni di assenza contrattuale”, le parole pubblicate su Facebook da parte di Andrea Filippi, segretario nazionale FpCgil, “Premiate le carriere gestionali e professionali – ha aggiunto – e valorizzato finalmente il lavoro dei giovani neo assunti che prenderanno una retribuzione di posizione minima di 1.500 euro annue da subito: un fatto storico mai accaduto prima. Così come lo è l’aver previsto la certezza di ottenere un incarico dopo 5 anni di servizio, con una retribuzione che sale di 2.000 euro all’anno”.

FIRMATO NUOVO CONTRATTO DEI MEDICI

Come anticipato sopra, i medici e i dirigenti che lavoranno nel settore da 5 anni, avranno la certezza di avere un incarico, anche coloro senza soluzione di continuità. La maggior parte dei medici con più di 5 anni di anzianità, inoltre, avrà uno stipendio garantito di 2000 euro, mentre circa 30mila medici passeranno da 3.600 a 5.500 euro di stipendio, oltre all’aumento economico previsto di 200 euro di media per tutti i dipendenti pubblici. Previsto inoltre un aumento anche per quanto riguarda l’indennità di guardia notturna, che sale dagli attuali 50 euro, a 100 per notte, mentre aumenta a 120 per chi lavora in pronto soccorso. Inoltre, dopo aver compiuto i 62 anni, si potrà chiedere l’esonero dal ruolo di “guardia”. “Con l’istituzione di un organismo paritetico, infine – conclude il sindacato di categoria – nuovo strumento di relazioni sindacali, metteremo al centro il benessere dei lavoratori, come sulle questioni di salute e sicurezza, a partire dall’affrontare il tema dell’emergenza aggressioni al personale sanitario”. Una volta storica per la categoria, un nuovo contratto che i sindacati aspettavano da più di dieci anni.

