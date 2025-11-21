Il nuovo rinnovo sul contratto sanità sembra ormai certo grazie alla pre-intesa firmata, ma non mancano le critiche dei sindacati.

Il 18 novembre è stato firmato il rinnovo del contratto riguardante la sanità e la Dirigenza Medica. In verità, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A si è limitata ad apporre la firma sulla pre-delibera, attendendo l’ufficialità.

Sulle decisioni ormai prese e quasi inderogabili, ci sarebbero delle polemiche e criticità, ma al loro interno si prevedono anche arretrati e dei rialzi economici per specifiche categorie.

Cosa prevede il rinnovo del contratto sulla sanità?

Stando al rinnovo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per la sanità ci sarebbero degli incrementi importanti in busta paga per 137.000 figure dirigenziali.

Di queste, 17.000 sono assunte come risorse di dirigenti sanitari e 120.000 dottori. Grazie al fondo stanziato per un totale di 1,2 miliardi di euro, si prospetta un aumento economico del 7,27%, che in busta paga si quantifica in 491€ al mese per 13 mensilità e 6.500€ da riconoscere come arretrati.

Sull’intesa (anche in questa fase di pre-firma), l’Aran ha visto bocciarsi la proposta dai vari sindacati, in particolar modo da Fassid e Fp Cgil Medici che hanno rifiutato di firmare il rinnovo, oltre che la proclamazione dello sciopero sotto iniziativa della Cgil.

La protesta dovrebbe verificarsi il 12 dicembre, e nello stesso giorno ci sarebbe in atto una protesta verso la prossima Manovra di Bilancio.

Perché i sindacati non sono d’accordo?

Nonostante sia l’ARAN che Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, abbiano dimostrato la loro soddisfazione, c’è chi come la Fp Ggil medici sono contrari a questa pre–intesa. Secondo loro si è trattato di una contrattazione eccessivamente veloce.

L’associazione della categoria desiderava un aumento più “dignitoso”, almeno più alto di 530€ al mese, e – così come assecondato da Fassid – una miglior proporzione economica tra i salari dei dirigenti e dottori.

L’idea dei sindacati è che questa accettazione veloce del rinnovo contrattuale sia stata un’illusione a discapito dei cittadini e per far fare “bella” figura ad un Governo che manterrebbe sempre la sua parola.