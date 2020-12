Rinnovo Hamilton-Mercedes/ Formula 1, presto l’annuncio. Lewis: “Voglio essere qui..”

FORMULA 1, PRESTO RINNOVO HAMILTON-MERCEDES

Chiusa la stagione 2020 della Formula 1 ecco che a tenere banco ancora una volta è il mercato piloti per la precisione il possibile nuovo rinnovo di contratto tra Lewis Hamilton e la Mercedes. Da mesi ormai si parla del possibile prolungamento di contratto tra la scuderia di Toto Wolff e il sette volte campione del mondo: accordo che da settimane pare scontato (visti anche gli eccezionali risultati ottenuti quest’anno) ma che pure continua a tardare ad arrivare. Le ultime voci del paddock parlavano di annuncio entro Natale: indiscrezioni che proprio proprio ieri sera sono state di fatto confermate dall’ultimo post su Twitter della stessa Mercedes, qui sotto riportato. La casa anglo tedesca infatti ha pubblicato un tweet molto eloquente con l’hashtag #Announce e l’emoij “Soon” (“Presto”) seguita da quella di una mano che firma e sotto una foto che ritrae lo stesso campionissimo inglese, affiancata da una citazione dello stesso Lewis Hamilton:“Ho in programma di essere qui l’anno prossimo. Voglio essere qui l’anno prossimo. Penso che, come team, dobbiamo fare ancora molto insieme e abbiamo molto da ottenere, sia nello sport che in altre cose al di fuori di esso”.

RINNOVO HAMILTON-MERCEDES: ACCORDO FINO..?

Un post davvero eloquente dunque, che fa pensare che ormai sia tutto fatto per il rinnovo di contratto tra Lewis Hamilton e la Mercedes e che presto conosceremo anche i dettagli di questo prolungamento dell’accordo. Le parole di Hamilton infatti non sono passabili per diversa interpretazione: il campione della Formula 1 non ha intenso di ritirarsi o cambiare team, ed è dunque motivatissimo a restare nella famiglia Mercedes. Rimane solo da capire per quanto tempo. Di fatto l’unico punto di domanda sulla vicenda è la durata di questo rinnovo di contratto, ma l’impressione è che non si parli di un accordo di breve durata. Una azienda come è la Mercedes non si sarebbe esposta in tal modo se non avesse in cassaforte un accordo con il pilota davvero blindassimo. E pure non scordiamo che lo stesso Hamilton, assieme al suo cane Roscoe, e a Roger Federe e Alicia Keys sono pure i volti di una recente campagna pubblicitaria della nuova Classe-S della Mercedes. Pare dunque che il matrimonio tra Hamilton e Mercedes sia destinato a durare ancora a lungo: non ci resta che attendere solo l’annuncio ufficiale. Che arriverà a quanto pare, a brevissimo.





