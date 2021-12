Rinnovo Insigne/ Calciomercato Napoli, l’agente: “Gennaio mese cruciale” e Toronto…

Poche settimane dall’apertura della finestra invernale di calciomercato ed ecco che in casa Napoli sono ancora polemiche sul rinnovo di Lorenzo Insigne, trattativa che pure va avanti ormai da mesi e che ancora non si è affatto sbloccata. Anzi secondo le ultime indiscrezioni di mercato pare le parti siano più lontane che mai, a poche settimane dalla sessione di contrattazione in cui il giocatore diventerà un parametro zero: pare infatti che De Laurentiis abbia proposto un quadriennale da 3.5 milioni a stagione e che il giocatore chieda invece uno stipendio da 5 milioni. Una distanza abissale certo, ma pure scaramucce, insinuazioni e accuse che non facilitano certo la contrattazione.

A rinfocolare poi le polemiche in casa azzurra anche le ultime dichiarazioni dello stesso agente dell’azzurro, Vincenzo Pisacane, che al Corriere dello sport ha fatto sapere che per il rinnovo di Lorenzo Insigne presto saranno giorni decisivi: “Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi. Contatti? Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà”. I tifosi e fan del capitano partenopeo tremano.

RINNOVO INSIGNE: LE POLEMICHE CON ADL E L’OFFERTA DI TORONTO

A complicare poi l’eventuale rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli nella prossima finestra di calciomercato invernale, anche la tensione che si è sviluppata tra le parti (benchè pure Spalletti cerchi di mettere acqua sul fuoco). Lo racconta bene lo stesso agente Pisacane: “Insigne e Napoli divisi? Direi che sono divisi nei tempi, nell’educazione, nei modi, nei gesti. Non voglio alimentare polemiche, con De Laurentiis siamo in pace e non in guerra, però magari un giorno è doveroso raccontare ciò che è accaduto nel tempo. Equivoco? Non credo. Tutto calcolato, scientifico. Qualcuno in società una volta mi ha detto: “Ma dove vuoi che vada, Insigne?”. Credevano che nessuno potesse essere interessato a lui”.

E invece il profilo del giocatore classe 1991 ha colpito il club del primo campionato statunitense del Toronto, che ha già chiesto informazioni alle parti per l’eventuale approdo del giocatore negli Stati Uniti e che pure pare sia disposto a proporre un triennale da 33 milioni all’azzurro. Una cifra importante per la MLS, che ha fatto rumore anche in italia. E che preoccupa ovviamente i fan dello stesso Insigne, che temono di vederlo presto lasciare l’Italia. L’ipotesi pure non è da escludere totalmente, come rivela l’agente: “Però credo che dopo tanti anni in una squadra è difficile indossare un’altra maglia nello stesso campionato. Un’esperienza fuori farebbe meno male. Ci può stare, tipo Del Piero, ma è una mia idea… “. Staremo a vedere.



