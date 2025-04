Rinnovo Inzaghi e indisponibili per il Bayern Monaco, la conferenza stampa del tecnico

Questa sera si apriranno la partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League che proseguiranno anche domani quando a San Siro sarà in campo l’Inter contro il Bayern Monaco partendo dal risultato favorevole di 2-1 raggiunto in trasferta all’Allianz Arena, oggi quindi il tecnico nerazzurro ha risposto a diverse domande in attesa della sfida di domani. La domanda sul rinnovo Inzaghi è stata una delle poche non riferite alla partita di Champions League per le quali l’allenatore ha svelato alcuni dubbi sulle condizioni fisiche di alcuni componenti della rosa e sull’approccio alla sfida.

Inzaghi ha infatti confermato che gli unici uomini che saranno indisponibili per la prossima partita di Champions, ma si può immaginare anche per gli impegni che dovranno affrontare nel breve periodo, saranno Dumfries e Zielisnki la cui assenza però non sarà presa come alibi per Inzaghi e i suoi ragazzi perché colpiscono tutti soprattutto in una stagione di Champions come quella di quest’anno. Sia Frattesi che Zalewski invece non hanno riscontrato problemi fisici e quindi saranno a disposizione così come Dimarco e Carlos Augusto, pezzi sicuramente più importanti nelle dinamiche del gioco dell’Inter.

Rinnovo Inzaghi verrà trattato dopo la fine del campionato

Sul rinnovo Inzaghi invece ammette che se ne parlerà ma che non c’è alcuna fretta, il tecnico per sua ammissione si trova molto bene a Milano e all’Inter e nelle scelte future questo sarà un criterio preso in considerazione quando a fine anno ne parlerà con la società, ora per il tecnico non è il momento giusto visto che ci sono in ballo partite molto importanti. Il contratto di Inzaghi infatti è in scadenza nel 2026, la società ha intenzione di estenderlo per altri anni con un adeguamento del contratto ma bisognerà che il tecnico accetti il progetto che la nuova società nerazzurra metterà sul piatto.

Inzaghi analizza anche la partita d’andata facendo i complimenti ai suoi ragazzi per l’ottima prestazione ma cerca comunque di perfezionare anche quello che ha funzionato meno, infatti per il tecnico la fase di non possesso non è stata sempre perfetta e anzi poteva essere fatta molto meglio. Per il ritorno invece sarà fondamentale non pensare al risultato dell’andata né ai numerosi precedenti della sfida tra Inter e Bayern Monaco, ma piuttosto dare importanza alla prestazione, fatta in Baviera e da riproporre a Milano, l’attenzione è poi data anche dal grosso rispetto che la squadra nutre nei confronti degli avversari.