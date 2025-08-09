Matteo Salvini, ministro dei trasporti, intervistato dai microfoni di Rtl: ecco che cosa ha detto sul rinnovo della patente agli over 80
Si è parlato anche di sicurezza stradale su RTL durante l’intervista con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il leader leghista ha ricordato come in questo periodo dell’anno, tipicamente dedicato alle vacanze e agli esodi, lui sia particolarmente indaffarato:
“Da ministro dei Trasporti il tema più complicato in queste settimane è quello dei bollini rossi, dei trasporti. È un mese molto meno vacanziero rispetto a quello di altri”. Salvini ha quindi invitato tutti coloro che si metteranno in viaggio nelle prossime ore, e soprattutto nel weekend, a guidare con prudenza, ricordando che purtroppo non può controllare che le persone non imbocchino l’autostrada contromano o non facciano le inversioni ad U, visto che le stesse situazioni sono ovviamente già vietate dal codice della strada, compreso quello introdotto il 14 dicembre scorso.
Nelle ultime settimane, purtroppo, si sono verificati numerosi casi di persone – soprattutto anziani, ma anche giovanissimi – che hanno imboccato tratti autostradali contromano, spesso con esiti tragici, causando vittime innocenti.
MATTEO SALVINI: “STIAMO RAGIONANDO SU COME RIVEDERE GLI ESAMI”
A riguardo, Salvini non esclude un inasprimento dei criteri per il rinnovo della patente, superata una certa età: “Stiamo ragionando su come rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età. Quello che sta succedendo in queste settimane – in base ai numeri – impone una riflessione”.
Il ministro ha aggiunto: “Ci stanno lavorando i tecnici delle motorizzazioni. I ripetuti episodi – ribadisco – impongono, se occorre, di rivedere le attenzioni per i rinnovi della patente dopo una certa età. Ma non do numeri a caso: aspetto che i tecnici mi aggiornino dopo le analisi che stanno facendo”. Attualmente, chi ha una patente di guida ed è over 80 deve rinnovarla almeno ogni due anni. Di conseguenza, in caso di inasprimento, si potrebbe valutare un controllo annuale.