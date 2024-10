RINNOVO THEO HERNANDEZ: MILAN, DIALOGHI INTERROTTI

Il rinnovo di Theo Hernandez resta una questione spinosa in casa Milan: sembra ormai una costante, arriva una sosta per le nazionali e la squadra rossonera, in difficoltà sul piano dei risultati e con qualche vicenda da chiarire – allora il famoso cooling break della discordia, oggi l’anarchia sui rigoristi al Franchi – e spuntano voci sulle difficoltà di rinnovare i pezzi pregiati. Da Mike Maignan a Rafael Leao passando per Ismael Bennacer, ora si parla di Theo Hernandez: riavvolgendo il nastro, le ultime dichiarazioni in merito sono quelle di Zlatan Ibrahimovic che in agosto parlava di una trattativa in corso e di una fiducia nel chiudere positivamente.

Da allora, più nulla: in realtà i contatti si sarebbero interrotti a maggio e questo potrebbe anche essere normale, ma forse davvero sta bollendo qualcosa in pentola. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione: secondo il quotidiano, l’agente di Theo Hernandez per il rinnovo avrebbe chiesto una cifra anche superiore agli 8 milioni di euro (più di quanto guadagna Rafael Leao) e dunque la tesi è che il calciatore francese non abbia fretta di rinnovare o voglia cambiare aria, ricordando che il contratto scade nel 2026 e che durante gli Europei, alla domanda su una permanenza al Milan, Theo Hernandez aveva risposto che si sarebbe visto più avanti.

Dichiarazioni che lo stesso calciatore aveva poi corretto a seguito della vittoria sul Lecce, ma a Firenze il terzino sinistro è stato espulso e ha preso due giornate di squalifica, oltre alla multa da parte della società che scatta in automatico in casi come questo. Dunque, per il rinnovo di Theo Hernandez sarebbe tutto fermo: questo lo ha confermato anche l’agente, che però ha fornito una versione ancora diversa della storia.

LE PAROLE DELL’AGENTE SUL RINNOVO THEO HERNANDEZ

Manuel Garcia Quilon, procuratore di Theo Hernandez, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia e di fatto ha smentito le parole di Ibrahimovic, dicendo che con il Milan non parla da quattro mesi e che non è aperta alcuna trattativa sul rinnovo di Theo. Tuttavia, ha poi corretto la rotta o meglio aggiunto un paio di particolari importanti: il primo è che la richiesta di 8 milioni l’anno sarebbe falsa. “Non sono parole di Theo e penso che qualcuno voglia influenzare l’opinione pubblica” ha detto in maniera molto esplicita, riferendosi alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport e sottolineando che né lui né Theo Hernandez abbiano mai avanzato proposte simili.

C’è poi la parte sulla volontà del terzino francese: qui le dichiarazioni sono in linea con le ultime di Theo, che aveva detto di trovarsi bene al Milan. “La sua volontà è quella di restare, è molto legato alla città e si trova molto bene nel calcio italiano”. In realtà c’è una parte ulteriore: Quilon naturalmente ha anche fatto sapere che, qualora non dovesse arrivare il rinnovo o le cose dovessero cambiare, il calcio di oggi fa succedere tutto molto in fretta.

Di conseguenza, l’eventualità che Theo Hernandez lasci il Milan magari già al termine della stagione esiste davvero. Di fatto, quella del rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è una vicenda comune a tutti i club e i calciatori da blindare o che comunque si desidera tenere nella rosa; a noi non resta che scoprire come andrà la faccenda, tra una settimana si tornerà a giocare in Serie A e magari questo argomento finirà in secondo piano rispetto agli esiti del campo.