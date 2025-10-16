Inizia il processo ai danni di Gerard Depardieu, accusato da Rino Barillari di averlo aggredito: ecco che cosa è emerso in aula

Si è tenuta ieri, presso il giudice di pace di Roma, l’udienza del processo riguardante la presunta aggressione dell’attore Gérard Depardieu ai danni del noto paparazzo Rino Barillari.

A maggio dell’anno scorso, il fotografo trovò il noto attore francese seduto in un ristorante di Roma assieme a una donna, e Rino Barillari decise di fargli una foto, cosa che fece andare su tutte le furie i due. La risposta fu un’aggressione – come racconta il paparazzo – allo stesso fotografo, con pugni e graffi. Ieri le telecamere di Rai de La vita in diretta hanno presenziato alla prima udienza del processo, rinviato poi al prossimo 27 gennaio, parlando anche con Rino Barillari: “Con la donna che ami vai in via Veneto? Vuol dire che cerchi pubblicità”, spiega il paparazzo, che poi ricorda cosa successe: “C’è Depardieu tranquillo che mangia e che fai? Scusa, ma a via Veneto? Vattene alla Garbatella, chi ti becchi lì?”.

Quindi ha proseguito: “Mi è venuto addosso e mi voleva levare la macchina fotografica, e mi ha dato tre cazzotti. Ha detto che noi italiani siamo tutta gente di m***a. Io ci spero che arrivino le scuse, perché lui è una brava persona”.

RINO BARILLARI VS DEPARDIEU: LE PAROLE DELL’AVVOCATO DEL FRANCESE

Quindi il paparazzo ha concluso: “Quando mi hanno detto che c’era Depardieu all’Harry’s Bar io gli ho scritto: ‘Ma che sei scemo, Depardieu, in mezzo ai casini un anno fa?’ E invece era proprio così”. Il talk del primo canale ha parlato anche con l’avvocato di Rino Barillari, che ha aggiunto: “Chiederemo i danni economici, no? Anche perché dicono che non ha una lira”.

Così, infine, le parole dell’avvocato Fabrizio Siggia, che difende Depardieu: “Barillari si accontenterebbe delle scuse? Naturalmente le scuse presuppongono una consapevolezza di una responsabilità alla quale Depardieu non ritiene di essere disponibile, in quanto non ritiene di essere accusato”. Vedremo come si concluderà questa vicenda fra il re dei paparazzi e l’attore francese.

RINO BARILLARI VS DEPARDIEU: COSA ACCADDE A MAGGIO 2024 A ROMA

Stando a quanto emerso, Depardieu era insieme a Magda Vavrusova, la sua compagna a maggio di un anno fa in quel di Roma: un’occasione ghiotta per Rino Barillari, che ha quindi estratto la sua fidata compagna di viaggio, la sua macchina fotografica, presentandosi all’Harry’s Bar. Peccato, però, che quel gesto non sia piaciuto al francese, che ha reagito in malo modo, mentre la compagna ha invece spiegato che il fotografo, nel tentativo di scattare la foto, l’avrebbe anche allontanata con dei modi bruschi, circostanza che attualmente non è stata confermata.

Vedremo quindi come si concluderà questa vicenda e chissà che Depardieu non metta magari da parte l’orgoglio e non decida di chiedere scusa, terminando così il processo a suo carico. Ricordiamo che lo scorso maggio lo stesso attore è stato condannato a 18 mesi per violenza sessuale, ma su di lui pende un altro processo che verrà risolto prossimamente, sempre con gravi accuse.