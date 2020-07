Rino Barillari/ “Vivevo rubando soldi nella Fontana di Trevi. Poi…” (C’è tempo per)

Rino Barillari, meglio conosciuto come “il re dei fotografi”, è uno degli ospiti della puntata di C’è tempo per in onda oggi, mercoledì 29 luglio. Nel corso della sua straordinaria carriera ha fotografato i divi più importanti del mondo dello spettacolo e, ancora oggi, nonostante i grandi successi ottenuti, dedica gran parte del suo tempo alla fotografia. Una passione che ha accompagnato Rino Barillari sin da piccolo al punto che, per coltivare il suo sogno, ancora giovanissimo, decise di lasciare la Calabria per cercare di realizzare tutti i suoi desideri a Roma. La vita nella capitale, però, almeno all’inizio, non fu affatto facile. «Avevo un dream. Sono partito dal paesello in Calabria a 14 anni e sono arrivato a Roma. Campavo rubando i soldi nella Fontana di Trevi che buttavano i turisti. Lì c’erano i fotografi che vendevano istantanee ricordo. Ho iniziato facendo lo scattino: un souvenir, datevi un kiss con la fontana alle spalle, e poi la sera gli portavo la foto in albergo», ha racconto al Corriere della Sera in un’intervista del 25 agosto 2019.

RINO BARILLARI: “ECCO L’ULTIMA FOTO CHE VORREI FARE”

La vita professionale di Rino Barillari è stata ricca di avventure. Come ha raccontato lui stesso al Corriere della Sera, è riuscito a fotografare i personaggi più importanti, ma non sono mancate le disavventure, aggressioni comprese, come quella subita da Romy Schneider. Dopo aver raccontato di essere riuscito a scattare foto che sono state molto pagate come quelle di Lady D., del Papa, di Liz Taylor e del “figlio segreto di Soraya”, confessa che ha ancora un sogno da realizzare. Prima di appendere definitivamente la macchina fotografica al chiodo, Rino Barillari sogna di poter fotografare “Papa Francesco in maglietta, pantaloncini e infradito. Devono essere foto rubate, in cui lui è naturale e ancora più bello e umano e quindi ancora più vicino a tutti noi di quando lo vedi vestito di bianco”.



