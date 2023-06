Rino e Anna, genitori di Simona Ventura/ “Sono fonte di esperienza e di amore”

Rino Ventura e Anna Pagnoni, chi sono i genitori di Simona Ventura

Rino Ventura e Anna Pagnoni sono i genitori della conduttrice Simona Ventura, ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 1° giugno, di Oggi è un altro giorno. “Quando ha iniziato questa via dello spettacolo chiaramente eravamo un po’ scettici, non sai mai dove vai a finire”, ha confessato papà Rino ai microfoni di Rai 1 nel programma “Canzone segreta”.

I genitori della Ventura, infatti, hanno partecipato al programma per fare una sorpresa alla figlia, dedicandole il brano “Il tempo se ne va” di Adriano Celentano: “Era una canzone che io ascoltavo e lei veniva vicino a me e la ascoltava con me. Vedendola già a 14 anni sempre molto determinata nelle cose mi faceva piacere dedicargliela”, ha spiegato la signora Anna.

Simona Ventura: il forte legame con la mamma Anna

Lo scorso anno Simona Ventura ha vissuto un momento di grande preoccupazione per la madre Anna: “Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta)”, ha raccontato Simona Ventura su Instagram. Dopo più di un mese e mezzo all’ospedale Rizzoli di Bologna la signora Anna Pagnoni è tornata casa: “Brava mamma Anna Pagnoni, non hai mollato mai! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore. Vi voglio tanto bene mamma Anna e papà Rino”. Simona e la mamma sono molto legate da sempre. Anna Pagnoni, ex modella di professione, in gioventù ha lavorato ex responsabile di un centro di abbigliamento: “Buon compleanno alla donna più importante della mia vita che sa essere fuoco e acqua, concava e convessa, leggera e piccante. Presente anche quando non c’è. Sei indispensabile. Ti voglio tanto bene mamma”, è stata la dedica della figlia per il compleanno della madre.

