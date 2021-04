Rino e Anna, genitori Simona Ventura/ “Quando ha iniziato in Tv eravamo scettici”

Rino e Anna, la mamma e il papà di Simona Ventura, hanno deciso di farle una sorpresa e in diretta su Rai 1 a Canzone Segreta. “Lei di sorprese ce ne ha fatte un sacco e noi gliela vogliamo restituire. Siamo sicuri che le farà piacere.” raccontano nel backstage del programma, prima di salire sul palco per dedicarle una splendida emozione. A lei dedicano una canzone di Adriano Celentano “Il tempo se ne va”. È mamma Anna a spiegare perché: “Era una canzone che io ascoltavo e lei veniva vicino a me e la ascoltava con me. Vedendola già a 14 anni sempre molto determinata nelle cose mi faceva piacere dedicargliela.” È papà Rino, invece, a raccontare un retroscena degli inizi della carriera di Simona: “Quando ha iniziato questa via dello spettacolo chiaramente eravamo un po’ scettici, non sai mai dove vai a finire.” ha ammesso l’uomo. La strada di Simona, però, è stata brillante e piena di successi che continueranno sicuramente ad arrivare anche nel prossimo futuro.

