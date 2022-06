Rino Gaetano, com’è morto e carriera/ Incidente stradale e premonizione nella canzone

Rino Gaetano è morto il 2 giugno 1981, quarantuno anni fa, a causa di un incidente stradale: il celebre cantante aveva soltanto 31 anni. Il terribile sinistro avvenne all’alba in via Nomentana a Roma, mentre stava tornando a casa dopo una serata passata nei locali. Era a bordo della sua auto quando quest’ultima ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un camion. L’impatto fu violentissimo: batté la testa sul parabrezza e il petto sul cruscotto. All’arrivo dei soccorsi, allertati dal conducente del mezzo pesante, l’artista era già in coma. Successivamente fu respinto da vari ospedali a causa della mancanza di un’adeguata struttura di traumatologia cranica: quando finalmente arrivò al Policlinico Gemelli era ormai tardi.

Testo completo "A mano a mano" di Rino Gaetano/ La cover a Il Cantante Mascherato

L’autopsia effettuata sul suo corpo rivelerà che a provocare la perdita di controllo dell’auto e dunque il fatale incidente era stato un collasso avuto prima dell’impatto. La versione fu confermata anche dal conducente del camion, che raccontò di averlo visto accasciarsi di lato e iniziare a sbandare nella corsia opposta per poi riaprire gli occhi solo pochi attimi prima dell’impatto.

Com'è morto Rino Gaetano: incidente/ Misteri e teorie: è stato ucciso?

Rino Gaetano, com’è morto e carriera: quella premonizione nel testo di “La ballata di Renzo”

Rino Gaetano è morto quarantuno anni fa, ma le sue canzoni restano celebri in Italia e non solo. L’artista viene ricordato per la sua voce ruvida, per l’ironia e i profondi testi caratteristici, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro brani apparentemente leggeri e disimpegnati. La sua carriera è stata breve ma significativa. Una rivelante parte del suo successo è arrivato addirittura dopo il decesso.

Una canzone che, a tal proposito, è stata scritta dieci anni prima della morta ma è rimasta inedita è “La ballata di Renzo”. Il motivo è da ricondurre al fatto che secondo molti essa contiene una premonizione della scomparsa dell’artista. Nel brano il protagonista Renzo viene investito da un’auto e muore dopo essere stato rifiutato da molti ospedali di Roma per mancanza di posti. Una circostanza che appare clamorosamente simile a quella reale.

Amelia Conte, fidanzata Rino Gaetano/ Il suo grande amore e quella promessa di matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA