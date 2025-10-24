Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato anche "Rino Gaetano sempre più blu", dedicato al cantautore calabrese

Le vite dei musicisti sono un filone del mercato audiovisivo divenuto sempre più importante nel corso degli anni: c’è l’interesse della televisione, la necessità di rinfocolare un settore che si è dovuto reinventare dopo il crollo della vendita dei dischi fisici, l’interesse del pubblico per figure di culto e la versatilità del prodotto in sé, che può passare dalle uscite evento al cinema al piccolo schermo. Anche alla Festa del Cinema di Roma se ne vedono parecchi e, tra questi, uno dei più interessanti è Rino Gaetano sempre più blu.

Com'è morto Rino Gaetano: l'incidente stradale e le teorie/ La tragedia un mese prima del matrimonio

A dirigerlo c’è Giorgio Verdelli, specialista del genere (ha lavorato su Ezio Bosso, Paolo Conte ed Enzo Jannacci), che assieme a Luca Rea in fase di scrittura ha composto un ritratto del cantautore calabrese concentrato sulla musica, sulla sua carriera e sul senso che la musica ha avuto per Gaetano e viceversa.

Facendosi accompagnare da alcuni voci narranti, come quella di Peppe Lanzetta, Valeria Solarino e Tommaso Labate, che donano un filo di enfasi di troppo, Verdelli decide di lasciare spazio alla musica come mondo, mettendo saggiamente in disparte la vita privata e le tentazioni da gossip: non solo una cavalcata sulla carriera del cantautore, cercando di dare un resoconto completo, per quanto celebrativo, della sua arte.

Soprattutto, nella ricchezza di testimonianze e interviste che sono il cuore del film, tra cui anche preziosi reperti vocali dello stesso Gaetano, emerge non solo il panorama musicale italiano, di cui il film è una specie di affresco per interposta persona, ma anche il modo dell’artista di creare, uno sguardo parziale, ma comunque interessante, sul suo processo creativo.

Classico e convenzionale nell’impostazione, e ben conscio di esserlo, Rino Gaetano sempre più blu è un prodotto per appassionati di musica, per cementare l’amore dei fan verso l’artista, ma riesce anche a essere un veicolo per allargare la cultura musicale degli spettatori, per gettare uno sguardo trasversale alla storia dell’Italia degli anni ’70.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI