Rino Ventura e Anna Pagnoni, chi sono i genitori di Simona Ventura/ “A mia mamma devo tutto perché…”

Rino Ventura e Anna Pagnoni sono gli amati genitori di Simona Ventura. Sua mamma Anna, classe 1939, ha un passato da modella professionista, ma per anni ha anche gestito un negozio di abbigliamento. Da una vita è sposata con Rino Ventura che, invece, era militare. La famiglia Ventura è sempre stata molto unita, come è emerso anche durante l’avventura televisiva di Simona a Ballando con le Stelle. Quando il compagno Giovanni Terzi le ha chiesto la mano, i suoi genitori non hanno mancato l’appuntamento, gustandosi la proposta dal vivo, per la gioia di Super Simo. Tra i due genitori Simona Ventura ha coltivato un rapporto speciale soprattutto con mamma Anna.

Quando la madre è stata ricoverata per la rottura del femore, la presentatrice ha condiviso pubblicamente l’ammirazione e il sentimento che la lega alla madre: “Brava mamma Anna Pagnoni, non hai mollato mai! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore. Vi voglio tanto bene mamma Anna Pagnoni e papà Rino Ventura”.

Simona Ventura e l’amore per mamma Anna: “E’ la donna a cui devo tutto”

In un’altra circostanza, parlando dei suoi amati genitori, Simona Ventura aveva speso parole al miele per la madre, attribuendo a lei gran parte del suo successo. “E’ la donna alla quale devo tutto! Non solo le mie origini ma anche l’essenza, la forma e la sostanza della persona, della madre e della professionista che sono oggi. Grazie mamma per l’esempio che sei! Ti voglio tanto bene”.

Parole profonde e piene d’amore, come quello che Simona Ventura prova nei confronti di papà Rino. I suoi genitori sono sempre stati presenti nella sua vita, come testimoniano le numerose partecipazioni in tv. In passato parteciparono al programma Canzone Segreta per fare una sorpresa alla figlia, dedicandole il brano “Il tempo se ne va” di Adriano Celentano.

