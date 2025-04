RINVIATE LE PARTITE PER LA MORTE DI PAPA FRANCESCO: FERME SERIE A, SERIE B E SERIE C

La morte di Papa Francesco fa fermare anche il calcio italiano, innanzitutto sono state rinviate le partite di Serie A che sarebbero state in programma oggi, lunedì 21 aprile 2025. Sono quindi quattro le partite che non vedremo oggi: si tratta di Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, che ci avrebbero fatto compagnia dall’ora di pranzo fino a sera, ma lasciano spazio alla preghiera per i credenti e al dolore di tutti.

La Lega Serie A aveva annunciato contestualmente il rinvio anche dei tre posticipi del Campionato Primavera 1 che erano in programma per oggi, poi nel giro di pochi minuti è arrivato lo stop definitivo. Non si gioca in nessuna categoria, fino ai dilettanti: in particolare, il rinvio si fa sentire sulla Serie B, che oggi aveva in programma la sua intera trentaquattresima giornata, mentre in Serie C salta il girone B, che avrebbe giocato oggi la sua 37^ giornata, mentre gli altri due gruppi lo avevano disputato già fra venerdì e sabato.

RINVIATE LE PARTITE PER LA MORTE DI PAPA FRANCESCO: QUANDO I RECUPERI?

Sottolineiamo che per il momento tutte le partite sono state rinviate a data da destinarsi, quindi bisognerà capire quando saranno disputati i recuperi. La situazione in Serie A da questo punto di vista sarà delicata soprattutto per la Fiorentina, ancora impegnata anche in Conference League, mentre in Serie B e Serie C potrebbe impattare tutto il resto del calendario dell’ultimo scorcio della stagione regolare e forse quindi anche l’inizio di playoff e playout.

Un precedente indicativo è quello di venti anni fa, in occasione della morte di Giovanni Paolo II: il 2 aprile 2005 era un sabato, furono rinviati per intero i turni di Serie A e Serie B che si disputarono nel weekend successivo, slittarono quindi un paio di turni fino alla disputa di un turno infrasettimanale straordinario per recuperare il ritardo, mentre in Serie C fu la giornata prevista in quei giorni ad essere rinviata a un infrasettimanale.

