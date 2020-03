Rinviate Olimpiadi Tokyo/ Malagò: “Giochi nella primavera 2021? E’ un’ipotesi”

E’ solo di ieri pomeriggio l’annuncio che le Olimpiadi di Tokyo sono state ufficialmente rinviate, “non più tardi dell’estate del 2021” come si è letto mille volte ieri dal comunicato ufficiale del CIO. Una scelta dolorosa e che certo intristisce molti, da atleti e appassionati ma che si è resa gravemente necessaria visto il dilagare e l’aggravarsi della pandemia da coronavirus: pur a distanza di qualche mese sarebbe stato troppo rischioso dare il via ai Giochi e su questo vi è ben poco da discutere. Pure la notizia delle rinviate Olimpiadi di Tokyo 2020 rimane comunque un fatto unico nella sua storia moderna: è stato solo durante le due guerre mondiale che i giochi a cinque cerchi si sono fermati e a suo modo pure quella che stiamo combattendo contro il Covid-19 è una sorta di “guerra” a livello globale, che pure è ancora ben lontana dall’essere vinta. Con ragione dunque dovremo posticipare il sogno olimpico di un anno o forse meno: mentre la fiaccola olimpiaca è custodita in terra nipponica in attesa di poter splendere, resta da fissare il prossimo calendario, attorno a cui ruota la vita di ogni grande atleta.

OLIMPIADI RINVIATE: QUANDO SI FARANNO I GIOCHI?

Ecco dunque che dopo il rinvio ufficiale serve di nuovo mettersi al tavolo di lavoro per decidere quando sarà opportuno disputare i giochi nipponici. Tante le opzioni sul tavolo e non pochi i fattori da considerare, dagli altri appuntamenti sportivi fino alla riorganizzazione delle ultime gare di qualificazione, senza escludere ovviamente le volontà del governo giapponese, come di stakeholders e sponsor. Fissare dunque delle date non sarà facile ma pure vi sono ottime speranze che i giochi possano ripartire già nella primavera.

O almeno questa non è un’ipotesi esclusa a priori da Giovanni Malagò, presidente del Coni, che intervistato ieri dai microfoni di Sky sport ha affermato: “Inizialmente era uscita la notizia come se le Olimpiadi fossero state spostate di un anno esatto. Non è così: il documento recita che i Giochi si potranno fare a luglio 2021, ma anche in primavera o a giugno. Dipende dall’agenda dettata dal Coronavirus. Ci sono molte federazioni internazionali che hanno già dato disponibilità a riprogrammare le loro manifestazioni nel 2021. Come ha detto Coe per i mondiali di atletica programmati in agosto, c’è ampia disponibilità a cambiare”. Malgò ha pure aggiunto: “Dal 1896, da quando esistono le Olimpiadi moderne, non era mai accaduto. Erano state annullate durante i conflitti bellici, però mai posticipate. Questa decisione indica l’eccezionalità del momento”.



