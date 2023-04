Rinvio Napoli Salernitana, oggi la decisione/ Si gioca sabato o domenica al Maradona?

RINVIO NAPOLI SALERNITANA: OGGI LA DECISIONE

Si decide oggi sul possibile rinvio di Napoli Salernitana, partita valida per la 32^ giornata di Serie A e che potrebbe consegnare lo scudetto ai partenopei. Il motivo è di ordine pubblico, almeno ufficialmente, ed è legato a Inter Lazio: dipenderà infatti da San Siro il destino del Napoli, ormai certo di vincere lo scudetto ma che potrebbe farlo in questo turno come nei prossimi. Napoli Salernitana sarebbe in programma alle ore 15:00 di sabato 29 aprile, mentre Inter Lazio si gioca alle ore 12:30 di domenica 30 aprile.

Qualora i partenopei dovessero vincere, sarebbero campioni d’Italia in caso di mancato successo da parte dei biancocelesti. Il comune di Napoli ha chiesto il rinvio, mettendo la partita degli azzurri in contemporanea con quella di San Siro: appunto, la richiesta verterebbe sul fatto che una potenziale festa sarebbe maggiormente gestibile qualora cominciasse dentro lo stadio Diego Armando Maradona.

RINVIATA NAPOLI PESARO DI BASKET

Forse, sotto sotto, la richiesta di posticipare Napoli Salernitana deriva anche dal desiderio di festeggiare il possibile scudetto sul campo, senza farlo a distanza e da casa; sia come sia, la decisione sarà presa oggi a seguito di una riunione che martedì ha visto coinvolti il presidente Aurelio De Laurentiis, il sindaco della città Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano e il prefetto Claudio Palomba.

Nel frattempo la festa scudetto del Napoli ha già portato a spostare una partita, che però riguarda il campionato di basket Serie A1: la GeVi, che ospita la Vuelle Pesaro nella penultima giornata e si gioca la salvezza, sarà in campo alle ore 19:00 di sabato invece che alle 17:30 di domenica, come originariamente fissato. Questo in barba alla contemporaneità che la Lega basket aveva disposto, ma uno scudetto atteso 33 anni evidentemente ha la precedenza (e in questo caso si potrebbero magari generare davvero dei problemi di ordine pubblico).

