Rinvio Olimpiadi Tokyo 2020 per Coronavirus?/ Anche il CIO ora vacilla

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono sempre più in bilico, almeno nella loro data originale, cioè dal 24 luglio al 9 agosto 2020. Fino a ieri la posizione del CIO sembrava granitica, nonostante da più parti si invocasse un rinvio dei Giochi: nella giornata di ieri qualcosa ha cominciato a cambiare anche all’interno del Comitato Olimpico e oggi pure il primo ministro giapponese Shinzo Abe per la prima volta considera la possibilità di posticipare i Giochi: “Se la completa attuazione dei Giochi è difficile, allora dobbiamo decidere di posticiparli – ha affermato Abe in parlamento -, il rinvio potrebbe essere inevitabile. Anche se sta al Comitato Olimpico Internazionale la decisione finale, siamo della stessa opinione che la cancellazione non è un’opzione possibile”.

RINVIO OLIMPIADI TOKYO 2020: DECISIONE ENTRO UN MESE

Cancellare del tutto le Olimpiadi Tokyo 2020 sarebbe naturalmente l’opzione più estrema e che nessuno desidera, un rinvio però prende sempre più piede. Come dicevamo, ieri il CIO per la prima volta ha ammesso apertamente che disputare Tokyo 2020 nelle date previste sarà davvero difficile, cresce l’ipotesi di posticipare le Olimpiadi visto il dilagare della pandemia Coronavirus. I Giochi potrebbero svolgersi comunque entro l’anno, ma questa ipotesi non è l’unica attualmente al vaglio a Losanna. Il Comitato Olimpico Internazionale dunque inizia a prendere in considerazione l’ipotesi di un rinvio dell’Olimpiade, anche su pressione di molti comitati olimpici nazionali e federazioni internazionali. L’esecutivo straordinario di ieri ha stabilito che entro quattro settimane verrà presa una decisione definitiva.

RINVIO OLIMPIADI TOKYO 2020: LA LETTERA DI BACH

Al termine dell’esecutivo, il presidente CIO Thomas Bach ha scritto una lettera agli atleti di tutto il mondo, nella quale emerge sempre più la possibilità di un rinvio delle Olimpiadi Tokyo 2020: “Le vite umane hanno precedenza su tutto, inclusi i Giochi. Il CIO vuole far parte della soluzione. Pertanto abbiamo reso il nostro principio guida per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti e per contribuire a contenere il virus. Vorrei, e tutti stiamo lavorando per questo, che la speranza espressa da così tanti atleti, comitati olimpici e federazioni di tutti e cinque i continenti sia soddisfatta. Spero che alla fine di questo tunnel che stiamo attraversando, senza sapere per quanto tempo, la fiamma olimpica sia la luce. Ciò che condividiamo in questo momento è un’incertezza tremenda”.



