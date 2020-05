Rio 2 missione Amazzonia/ Video, su Italia 1 il film dai produttori de L’era glaciale

Pubblicità

Rio 2 missione Amazzonia va in onda oggi, sabato 23 maggio, a partire dalle ore 21:30 su Italia 1. La pellicola è stata realizzata nel 2014 gli Stati Uniti d’America dalla Blue Sky Studios con la regia curata da Carlos Saldanha il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Don Rhymer. Questa aveva prodotto anche la saga de L’Era Glaciale. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell, il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Renato Falcao mentre si sono occupati della storyboard Rodrigo Perez-Castro con l’aiuto di Joseph Antonuccio, Amila Puhala, Patrik Puhala, Raymond Ross e Pedro Sainz i quali hanno gestito l’animazione.

Pubblicità

Rio 2 missione Amazzonia, la trama del film

Ecco la trama di Rio 2 missione Amazzonia. Blu, Gioiel e i loro inseparabili amici vivono ormai da diverso tempo in Brasile ed in particolar modo nella città di Rio de Janeiro. La loro esistenza è estremamente felice e soprattutto quotidianamente trovano molti stimoli per poter trascorrere il tempo insieme. Nel frattempo quella che un tempo era la vecchia proprietaria di Blu, Linda, insieme al suo marito Tullio sta per intraprendere una missione per salvare il destino della foresta amazzonica. Purtroppo la loro esperienza si dimostrerà traumatica in quanto in ragione delle rapide correnti di un fiume che stavano risalendo si perdono e soprattutto non riescono più a ritrovare la strada per raggiungere il loro obiettivo. La vicenda viene enfatizzata dai mass media che riportano la notizia della loro scomparsa. A questo punto i due uccelli con i rispettivi figli decidono di partire per dare supporto ai due umani anche perché stanchi della vita eccessivamente cittadina e priva di ogni genere di emozione e di avventura. In effetti la vicenda si dimostrerà adrenalinica in quanto i due uccelli insieme ai loro vecchi padroni dovranno fare i conti con una squadra di malviventi che da tempo stanno disboscando la zona per trarne profitti dal punto di vista economico. Dovranno quindi fronteggiare un pericolo piuttosto rilevante anche perché gli uomini si dimostrano pronti a fare qualsiasi cosa pur di salvare il loro business ed in particolar modo di uccidere la povera Linda e suo marito Tullio. Alla fine però grazie soprattutto all’aiuto degli uccelli riusciranno ad avere la meglio salvando le vite dei padroni, ma anche e soprattutto quello che è il futuro dell’Amazzonia e del mondo.

Video, il trailer di Rio 2 missione Amazzonia





© RIPRODUZIONE RISERVATA