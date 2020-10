Rio (Stefano Coletti), chi è il misterioso “fidanzato” di Elisabetta Gregoraci?/ Altro che Piero Barone…

Se nella Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli continua il suo corteggiamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci, fuori da questa si parla sempre più spesso di un fidanzato segreto. D’altronde di indizi ce ne sarebbero e non pochi. Dai segnali della Gregoraci nella Casa all’ultimo aereo sorvolato sulla testa dei concorrenti poche ore fa, tutto farebbe pensare al fatto che il cuore della conduttrice non sia affatto libero e che dunque ci stia nascondendo qualcosa di molto importante. Chi è Rio? In molti si stanno ponendo questa domanda dopo che sulla Casa è volato un messaggio romantico per la Gregoraci da un uomo che si è firmato, appunto, Rio. Due sono i nomi che circolano in queste ore: uno è quello del pilota automobilistico Stefano Coletti. Tant’è che la stessa Elisabetta avrebbe svelato al Grande Fratello Vip di conoscere un pilota di auto da corsa a Monaco, con cui avrebbe instaurato un rapporto che va oltre la semplice amicizia.

Elisabetta Gregoraci: cosa c’è con Piero Barone? Nuove indiscrezioni

L’altro nome è quello di Piero Barone, cantante del trio “Il Volo”. Proprio di recente il giornalista Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha fatto sapere: “C’è chi pensa che fuori ha un affetto, chi pensa che ha freezzato Pretelli dopo la lettera di Flavio Briatore. Io una cosa la confermo: tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone c’è un rapporto. Non significa che stanno insieme, che è un rapporto d’amore o un flirt. Ma tra i due c’è un rapporto perché i due si sono visti a Milano in compagnia di una persona che lavora nel mondo della moda e che conosco. Mi ha raccontato che quando si sono visti, pensava scherzassero per la confidenza che c’era tra i due. Mi limito a riportare quanto mi hanno riferito.” Che sia, dunque, uno dei due Rio, il fidanzato segreto della Gregoraci?



© RIPRODUZIONE RISERVATA