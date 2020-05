Rio/ Video, su Italia 1 il film d’animazione dai creatori de L’Era Glaciale

Pubblicità

Rio va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 16 maggio, a partire dalle ore 21:30. Tratta di una pellicola realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Blue Sky Studios, che ha ideato L’Era Glaciale, in collaborazione con la Twenty Century Fox Animation. La regia di questo film è stata curata da Carlos Saldanha In quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura insieme a Earl Richey Jones, Todd Jones, Don Rhymer, Joshua Stern, Jeffry Ventimilia e San Harper. Il montaggio è stato eseguito da Harry Hitner, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell mentre la scenografia è frutto del lavoro di Melanie Martini.

Rio, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Rio. Un raro esemplare di uccello di nome Blu durante un trasporto viene accidentalmente lasciato in una piccola cittadina dello stato del Minnesota. Assolutamente fuori dal proprio habitat l’uccello si vede spaesato ma viene raccolto da una deliziosa ragazzini di nome Linda la quale decide di portarlo a casa sua per occuparsene in prima persona. Da quel momento in poi per l’uccello avrei una bellissima vita all’interno della casa della ragazzina la quale lo tratterà con tanto amore e con tanta passione peraltro stabilendo con lui un vero e proprio rapporto di amicizia. Alcuni anni più tardi mentre un giorno la ragazzina va in libreria incontra un ornitologo di nome Tullio il quale vuole assolutamente informarla di una ricerca scientifica appena uscita secondo la quale il suo uccello è in via di estinzione in particolar modo sulla faccia della terra esistono soltanto Blu ed un esemplare femmina di nome Gioiel che si trova in Brasile. Tullio si spende enormemente per far capire a Linda l’importanza che il suo uccello possa incontrare l’altro ultimo esemplare presente sulla faccia della Terra in maniera tale che possano accoppiarsi e quindi dare un futuro alla specie. Dopo aver lungamente indugiato Linda decide di assecondare questa intenzione e quindi prepara le valigie per partire alla volta del Brasile ed in particolar modo di Rio de Janeiro insieme ovviamente al suo inseparabile uccello. Una volta sul posto Blu si innamorerà immediatamente dell’altro esemplare ma per loro avrà inizio una incredibile avventura molto rischiosa e pericolosa nella quale dovranno cercare di liberarsi da alcuni malintenzionati che vogliono utilizzare i due uccelli per ottenere in cambio un enorme quantitativo di denaro.

Video, il trailer di Rio





