Rip Torn è morto/ Era l’agente Z di Men in Black: l’attore americano aveva 88 anni

Lutto nel mondo del cinema, a seguito della scomparsa di Rip Torn. L’attore hollywoodiano aveva 88 anni ed è morto nella sua abitazione a Lakeville, nel Connecticut, affiancato dalla moglie Amy Wright e dalle figlie Katie Torn e Angelica Page. Nella sua lunga carriera ha interpretato svariati ruoli, ma probabilmente le persone lo ricordano in particolare come l’agente Z della pellicola “Men in Black” (ha recitato nel film del 1997 e poi del 2002), con Will Smith e Tommy Lee Jones. Non è stata specificata la causa di morte, ma vista l’età è molto probabile che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Divenuto attore grazie alla cugina, l’attrice Sissy Spacek, esordì sul grande schermo nel 1956, nel film “Baby doll – la bambola viva” di Elia Kazan. Numerose le partecipazioni a film e sit-com, e nel 1984 ha ricevuto anche la candidatura al premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film “La foresta silenziosa”.

RIP TORN È MORTO

Fra i lavori più recenti degli ultimi anni, l’interpretazione di Luigi XV in Marie Antonienne del 2006, il film Dodgeball, palle al balzo (2004), in cui recitava nel ruolo dell’allenatore Patches ÒHoulihan, ma anche la voce prestata al film d’animazione Bee Movie del 2008. Dal 2007 al 2009, inoltre, ha partecipato alla serie tv “30 Rock”, nel ruolo di Don Geiss. Torn si è sposato tre volte a cominciare dal 1955, quando convolò a nozze con l’attrice Ann Wedgeworth, con cui rimase sposato fino al ’61 e da cui ebbe una figlia, Danae. Nel ’63 ha poi sposato l’attrice Geraldine Page, da cui ebbe tre figli, Tony, John e Angelica. Poi nell’89 ha sposato Amy Wright da cui ha avuto Katie e Claire. Torn è famoso anche per i suoi attacchi d’ira, come ad esempio quanto accaduto nel 1969, che gli costò un ruolo nella nota pellicola Easy Rider: Dennis Hopper, regista e attore, sosteneva che Torn gli avesse tirato un coletto, poi il tribunale dette ragione a Rip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA