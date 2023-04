Riparazione controller Nintendo Switch/ Azzerati i costi per gli europei: come fare

La riparazione dei controller di Nintendo Switch sarà gratuita. I Joy Con della console giapponese, fin dai primi mesi di vita, hanno riscontrato dei problemi hardware non indifferenti. Il difetto consisteva in movimenti inevitabili e causali, quindi senza un effettivo controllo.

Nonostante l’arrivo di nuove scorte PS5, Nintendo Switch continua a riscuotere tanto successo. Il difetto dei Joy Con prende il nome di “drifting“. Un malfunzionamento – che seppur non possa sembrare – in realtà influisce negativamente sulla completa esperienza di gioco.

Riparazione controller Nintendo Switch: drifting gratuito

La riparazione dei controller Nintendo Switch – come dicevamo – sarà gratuita, o almeno per quelli affetti dal fenomeno drifting. Consiste in pratica, in un problema dovuto all’usura dei joystick (seppur poca). Ed è proprio qui che avviene l’anomalia, malfunzionamenti improvvisi in “poco tempo”.

La società nipponica intende riparare gratuitamente i Joy Con, seguendo lo stile della sede statunitense, che già da tempo prevede di sistemare senza costi, tutti i controller affetti da drifting (anche se la garanzia della console fosse scaduta).

Sia sui social network, che nelle diverse pagine di supporto del sito web, si apprende quanto segue: «Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello SEE, nel Regno Unito e in Svizzera la riparazione della “responsiveness syndrome” del control stick, eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione. Inoltre, il produttore specifica che l’intervento sarà gratuito anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta».

Quindi, gli europei potranno godere della riparazione anche se la garanzia della console è scaduta. Per usufruire della riparazione gratuita dei controller di Nintendo Switch (con il problema di drifting), potranno accertarsi di poter consegnare i Joy Con al centro di riparazione, previa disponibilità al sito di supporto.











