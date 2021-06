RIPARTE L’ITALIA/ Angelica Donati (ANCE) entra a far parte dell’Osservatorio Economico e Sociale

«Sono molto soddisfatta di entrare a far parte del Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia di cui condivido la missione e lo spirito di fondo a servizio del nostro Paese». Angelica Donati commenta con queste parole il suo ingresso nel Comitato di indirizzo dell’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia; imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, esperta sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale, la presidente dell’ANCE Giovani Lazio aggiunge: «In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale costruire piattaforme di dialogo e progettare il futuro delle nostre aziende, con l’obiettivo comune di far ripartire il nostro Paese e creare benessere condiviso. Il settore delle costruzioni ha un ruolo centrale, a partire dal ruolo chiave delle infrastrutture per la ripresa, ma è fondamentale anche condividere best practice e stimolare l’innovazione e l’integrazione tra pubblico e privato».

Angelica Donati è attualmente Responsabile Sviluppo del Business per Donati S.p.A e Presidente di ANCE Giovani Lazio. Laureata alla London School of Economics e con un MBA all’Università di Oxford, dopo un’esperienza internazionale nel mondo della finanza e del marketing, ha fondato nel 2012 Donati Immobiliare Group, di cui attualmente riveste il suolo di CEO, continuando a consolidare il proprio impegno associativo all’interno di ANCE Giovani, in cui attualmente ricopre anche il ruolo di delegata all’internazionalizzazione del Consiglio di Presidenza nazionale.

Esprime soddisfazione per l’imminente ingresso nel Comitato anche il Presidente dell’Osservatorio Luigi Balestra «È per noi motivo di orgoglio poter annunciare l’ingresso di Angelica Donati nel Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio. Il suo profilo risponde pienamente alla nostra linea d’azione, volta ad esaltare la pars construens del dibattito pubblico e imprenditoriale a favore della Ripartenza dell’Italia, in un momento storico ed economico complesso e denso di difficoltà. Il sistema imprenditoriale viene così rappresentato all’interno del nostro Comitato attraverso una delle più importanti rappresentanti del mondo giovanile del fare. I giovani saranno chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel processo di Ripresa, affinché il futuro possa destare l’idea di una visione innovativa del sistema Paese e, al tempo stesso, sia in grado di infondere una nuova fiducia a livello sociale.».

L’Osservatorio Riparte l’Italia, che ha da poco tagliato il traguardo del primo anno di vita con oltre 100.000 visualizzazioni al mese e più di 7000 contenuti pubblicati, continua in questo modo a perseguire la propria missione di mettere il sapere e l’esperienza a servizio dell’Italia, per costruire un luogo dove poter dibattere i temi del rilancio del Paese, analizzarne i contenuti e fornire formule e soluzioni utili ali decisori pubblici.



