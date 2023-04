Riprende uomo in fiamme dopo incidente/ Indagato autore video: omissione soccorso

Rischia di essere accusato di omissione di soccorso l’autore di un video girato sul raccordo anulare lo scorso 6 febbraio, con protagonista un uomo, un guidatore, avvolto dalle fiamme a lato della carreggiata. Dopo poco meno di due mesi il 53enne vittima dell’incidente è deceduto, ed ora è stata aperta un’indagine attraverso cui si sta cercando di capire se vi siano gli estremi per l’iscrizione sul registro. Il video che era stato girato sul Gra aveva fatto il giro del web e ritraeva una persona avvolta nelle fiamme con tanto di commento dell’autore del filmato «A zi hai pijato foco? Senti che callo mamma mia». Immagini choc quelle che erano apparse agli automobilisti quel 6 febbraio, con un uomo che si era trasformato in una torcia per via di un cortocircuito che si era verificato all’interno della sua auto.

Ora le forze dell’ordine, stando a quanto specificato da Repubblica, sono partiti alla caccia dell’autore del filmato e stanno cercando di identificare l’autore dello stesso, visto che la procura ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso. La vittima è morta lo scorso 24 marzo dopo un mese e mezzo di agonia: il fuoco ha distrutto l’interno di una Volkswagen, devastando la tappezzeria e raggiungendo lo stesso automobilista che è poi uscito in strada ancora avvolto dalle fiamme, completamente nero.

AUTOMOBILISTA A FUOCO SUL GRA: GLI INQUIRENTI INDAGANO

Una scena surreale quella apparsa agli occhi di chi ha guardato, con il guidatore che camminava vicino alla sua Golf con gli abiti che bruciavano, evidentemente in stato confusionario. Nel frattempo passava di lì un’altra auto che rallentava, e il passeggero, con tanto di telefonino in mano, riprendeva quanto stesse accadendo senza fermarsi e prestare soccorso.

Il filmato è durato pochi secondi ma potrebbe rappresentare una prova dell’omissione della condotta che bisogna praticare in tale situazioni, ovvero, fermarsi, cercare di capire se si possa fare qualcosa, e soprattutto avvisare il 118. Evidentemente qualcuno è riuscito a chiamare i medici visto che di lì a pochi minuti un’ambulanza si è presentata sul luogo segnalato, ma non è chiaro se a chiamarlo sia stato lo stesso automobilista o qualcun’altro.

