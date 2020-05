Ripresa allenamenti Serie A/ Test negativi per il Milan: Higuain e Rabiot non tornano

Pubblicità

Nella giornata in cui è atteso il via libera da parte del CTS per la ripresa degli allenamenti collettivi per il calcio dal 18 maggio, ecco che ancor oggi non tutti i club hanno già richiamato a sé tutti i tesserati, in particolare Milan e Juventus. In casa rossonera infatti ancora latitano Ibrahimovic e Kessie: lo svedese però è atteso nel capoluogo lombardo già oggi o domani, mentre il secondo pare bloccato in Costa d’Avorio e ancora non si conosce la sua data di arrivo. Ben altri problemi sono pure per la Juventus, che abbracciati anche gli ultimi giocatori che si trovavano all’estero e pure Dybala, finalmente negativo al coronavirus, attende ancora di conoscere i piani di Higuain e Rabiot, i due infatti si trovano ancora rispettivamente in Argentina e Francia e non hanno comunicato al club i propri piani di ritorno a Torino: cosa che non è stata affatto gradita alla società bianconera. Tenuto poi conto anche delle voci di calciomercato che stanno circolando, ecco che il mistero si infittisce: staremo a vedere.

RIPRESA ALLENAMENTI MILAN: E’ GIALLO SULLE PAROLE DI SCARONI

E sempre di mistero si parla anche riguardo al Milan, che ieri ha comunicato in una nota ufficiale che tutti i tesserati sono risultati negativi al coronavirus, in seguito all’esecuzioni di esami e test medici (non specificati). Una buona notizia certo ma che va in contrasto con quanto affermato solo pochi giorni fa dal presidente rossonero Scaroni, che aveva dichiarato che tra i rossoneri c’erano dei “contagiati in via di guarigione”. Parole che avevano scatenato il giallo: il dirigente si riferiva a Daniel e Paolo Maldini già guariti o a chi altro? E che test hanno effettuato i tesserati per risultare negativi? La nota pubblicata in seguito non ha chiarito i grandi dubbi, ma pare che in casa rossonera sia comunque tutto risolto: in ogni caso anche nei prossimi giorni proseguiranno test e controlli per cui avremo un quadro piò chiaro anche dei giocatori del Milan, che hanno dunque dato il via ai propri allenamenti, sia pure solo in forma individuale.



