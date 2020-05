Ripresa Liga/ C’è l’accordo: si gioca ogni giorno, si parte a fine giugno

Pubblicità

Mentre in Italia pare ancora tutto fermo per la ripartenza del campionato, ecco che in Spagna si fanno passi importanti per il ritorno in campo, nonostante le ultime indiscrezioni di nuove positività al coronavirus tra i calciatori: secondo quanto ci riporta AS pare sia stato raggiunto un pesante accordo tra federazione e lega per la ripresa della Liga, ad ora dunque fissata per la fine di giugno. Le alte sfere del calcio spagnolo avrebbe dunque trovato una quadra su date e orari del prossimo calendario, affollatissimo per il primo campionato nazionale: accordo che però nei prossimi giorni dovrà essere ulteriormente ratificato da un giudice. Dopo anni di tensione, grazie al lavoro dei presidenti Rubiales e Tebas (di RFEF e LFP) dunque è di nuovo pace tra le federazioni: il tutto chiaramente per favorire al massimo al ripresa della Liga e la conclusione in campo per la stagione 2019-2020, necessaria per motivi di ordine sportivo, economico e sociale.

Pubblicità

IL PIANO DI RIPRESA DELLA LIGA: SI GIOCHERA’ OGNI GIORNO IN DUE FASCE ORARIE

Quale è dunque il programma di ripresa per la Liga, che con fatica è stato stilato da Federazione e Lega nelle ultime ore? Come ci riporta il quotidiano AS, il prossimo futuro del calcio spagnolo si annuncia a dir poco “intenso”. Il programma infatti è di chiudere la stagione entro il prossimo 29 luglio (come richiesto dalla UEFA): si tornerà però in campo solo per la fine giugno. In un così stretto lasso di tempo, ecco che saranno programmate partite della prima serie spagnola tutti i giorni, compreso il lunedì (giorno che Rubiales, presidente della Federazione ha sempre considerato poco adatto alle esigenze dei spettatori): ogni club scenderà in campo a 72 ore di distanza da una partita all’altra (dunque se si gioca di lunedì, non si potrà tornare in campo prima di giovedì). In aggiunta saranno previste due fasce orarie, entrambe serali: si giocherà infatti alle ore 20 (nelle zone della Spagna più fresche) e alle ore 23 (nelle città dove il clima di luglio è più caldo). Si è dunque stilato per la ripresa della Liga un piano “monstre”: i club spagnoli saranno presto sottoposti a un grandissimo stress, ma è evidente che la volontà di chiudere in campo la stagione, dopo lo stop dell’emergenza coronavirus, è più forte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA