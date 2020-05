Ripresa Premier League/ Via libera agli allenamenti collettivi: Coppe UEFA a rischio

Pubblicità

Timidi segnali di ottimismo per la ripresa della Premier League ci arrivano proprio in questi giorni, mentre infuria la polemica tra club, lega e calciatori per la ripartenza del primo campionato inglese. Come ci riportano diversi media italiani, già ieri i venti club della Premier League, all’unanimità hanno dato il proprio via libera alla ripresa degli allenamenti in piccoli gruppi, senza possibilità di contatto. Da oggi dunque sono permesse le attività di gruppo, dove pure sarà necessario rispettare le regole del distanziamento sociale: un piccolo spiraglio che però fa ben sperare. E di certo fa ben sperare anche Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, che ai microfoni di Sky Sports ha espresso tutto il suo ottimismo per la ripresa della Premier League. Non solo però ritorno in campo e chiusura regolare della stagione 2019-20 ma pure premiazione dei vincitori sul campo. Il manager ha infatti dichiarato in tal senso: “Se sarà del tutto possibile, vorremmo fare una premiazione. Vogliamo dare a quei giocatori e a tutto lo staff il momento per cui hanno lavorato così duramente, se è ciò che accadrà. Vorremmo provare a farlo, a meno che non sia da evitare per motivi di sicurezza”.

Pubblicità

RIPRESA PREMIER LEAGUE: COPPE UEFA A RISCHIO

Ma se ampi spiragli verso la ripresa della Premier League ci giungono dalla Lega, ecco che nuovi problemi per la ripartenza del calcio inglese ci arrivano il governo. Come ci svela in queste ore la Gazzetta dello sport, il governo ha posto il veto sull’esenzione per lo sport per la quarantena per coloro che sbarcano nel paese: di fatto anche gli sportivi, che giungono in Gran Bretagna, come turisti dovranno sottoporsi a una quarantena preventiva di 14 giorni. Una norma, che pure non definitiva (ma pure molto solida) metterebbe in evidente pericolo le gare europee dei club della Premier League, Coppe UEFA in primis. Se tale norma si manterrà così come stilata, dunque per i club inglesi ancora presenti nelle competizioni risulterà di fatto impossibile disputare gli ultimi incontri di Champions e Europa League sul proprio territorio, e molto difficili comunque giocare gli incontri. Il governo certo su tale punti ancora non ha preso una decisione definitiva, ma da fonti governative, pare che al Donwing Street siano ben intenzionati a rafforzare i confini nell’estate: con grave danno per Manchester City e Chelsea per la Champions League e di Manchester United, Wolverhampton e Ranger per l’Europa League, che si vedranno costretti a traslocare (come probabilmente accadrà al Psg).



© RIPRODUZIONE RISERVATA