Ripresa Serie A/ Attesa per il nuovo protocollo: la FIGC valuta l’ipotesi play off

Sono giorni sempre roventi per decidere del futuro del campionato della Serie A, la cui ripresa ha subito un nuovo stop da parte del governo solo nelle ultime ore. Con l’ultimo decreto per il 18 maggio, infatti il governo (pure lasciando una minima scappatoia burocratica) ha bloccato ogni evento sportivo fino al 14 giugno prossimo, giusto fino al giorno dopo cui la Lega Serie A aveva fissato la ripartenza del campionato appena mercoledi scorso. Se non vi saranno deroghe a dcpm e dietrofront da parte della FIGC (che ha recepito il decreto prolungando lo stop al 14 giugno), dunque per il momento la data più probabile per la ripresa della Serie A rimane quella del 20 giugno: troppo tardi però perchè si riesca a chiudere la stagione (comprensiva di 12 turni regolari + uno di recuperi oltre alla Coppa Italia) entro la deadline fissata dalla UEFA per la chiusura dei campionato nazionali del 3 agosto.

Ecco dunque mentre si spera che il governo faccia un passo indietro su tale limitazione, come pure la stessa federazione europea (che si è già detta disponibile in tal senso), ecco che in seno alla federazione si fa sempre più avanti l’ipotesi di chiudere il campionato tramite la disputa dei temutissimi play off e play out. L’ipotesi, emersa fin nei giorni successivi allo stop, non ha mai incontrato il favore di club e lega, visto che così si andrebbe a modificare in maniera consistente la regolarità dell’intera stagione; pure però il tempo è tiranno e la FIGC, messa alle strette, potrebbe presto venir costretta a decidere tra lo stop definitivo al campionato e l’ipotesi di disputare dei play off per assegnare lo scudetto. Come ci riporta Sportmediaset oggi, la proposta ora al vaglio della Federazione è di un cambio format, con le prime 4 della classifica (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta) a giocarsi lo scudetto e le ultime sei (Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia) a lottarsi la salvezza. L’ipotesi così presentata potrebbe ancora una volta non incontrare ampio consenso ma l’intero contesto certo non è dei migliori.

ATTESA PER IL NUOVO PROTOCOLLO DAL CTS

E mentre dunque ci si affanna a capire se e come si potrà chiudere la stagione della Serie A sul campo, tramite l’intervento della politica o un nuovo format per il finale di stagione, pure sono al momento roventi le discussioni intorno al nuovo protocollo su cui il CTS dovrebbe dare il proprio responso per la ripresa degli allenamenti collettivi. Come abbiamo visto, nel fine settimana i club del primo campionato hanno rigettato quello già approvato da FIGC e Governo per gli allenamenti collettivi, proponendo nuove modifiche, che ora dovranno passare la vaglio del pool di esperti che stanno seguendo i ministri in questa emergenza sanitaria. La Lega Serie A ha infatti chiesto che non venga resa obbligatoria la quarantena di club in caso di nuova positività, il maxi ritiro e che vengano invece garantiti molti più tamponi per ciascun club. Entro oggi il CTS dovrà fornire il proprio parere su queste sostanziali novità nel protocollo sanitario di ripresa: nel frattempo si continuano i lavori individuali e si è programmato già per domani il decisivo Consiglio Federale, dove Gravina presumibilmente dovrà deliberare sulla ripresa della serie A e Serie B (e la probabile sospensione di dilettanti e Serie C).



