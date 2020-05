Ripresa Serie A/ Domani consegna protocollo per le partite: è rebus sulle date

Pubblicità

Si avvicina una settimana fondamentale per la ripresa del Campionato della Serie A, stoppato a inizio marzo per l’esploder della pandemia da coronavirus. Come è noto da qualche giorno ,già giovedì prossimo, il 28 maggio è atteso un nuovo incontro tra Governo (in primis il Ministro dello sport Spadafora), FIGC e Lega per decidere la data della ripartenza della stagione, ma già domani la federazione dovrebbe inviare al governo un nuovo protocollo sanitario per la ripresa delle partite. All’interno sono già state rese note di fatto alcune linee guida, con la presenza di max 300 persone negli stadi, trasferte con due pullman, divieto di protestare con gli arbitri: pure dovrebbero completare le norme per la ripartenza della stagione anche una maggior frequenta di esecuzione di tamponi e la diffusione di questionari cui bisognerà dichiarare di non aver riscontrato sintomi riconducibili al coronavirus negli ultimi 14 giorni. Tutte regole che dovrebbero trovare il beneplacito del CTS, con il quale però è possibile che nei prossimi giorni si accenda un nuovo scontro con la federazione. Come ci rivela la Gazzetta dello sport, è sempre idea della Lega come della FIGC di seguire il modello tedesco, con l’applicazione della quarantena di soli 7 giorni al giocatore riscontrato positivo al coronavirus: un intervallo di tempo che ad ora incontrerebbe certo il secco no da parte di scienziati e politica. E’ però speranza del calcio di poter riaffrontare l’argomento, quando i dati della curva dei contagi saranno migliori e quando il CTS potrebbe dunque mostrarsi più accomodante.

RIPRESA SERIE A: E’ REBUS SULLE DATE

Ma oltre alla consegna del nuovo protocollo per la ripresa delle partite della Serie A, quello che al momento più preoccupa il mondo del calcio sono le date e il calendario per questa ripartenza della stagione: è infatti vero rebus al momento. Come abbiamo detto nei giorni scorsi è intenzione della Lega di tornare a giocare già il prossimo 13 giugno, chiedendo dunque una deroga alla sospensione degli eventi sportivi, fissata dal governo fino al 14 giugno. Ma, come ci ricorda la rosea, vi è una nuova variabile. Al momento infatti gli spostamenti tra regioni sono concessi dal 3 giugno in avanti, ma è possibile che in alcune regioni (come la Lombardia) dove si registra un tasso di contagi ancora elevato, possano far slittare la riapertura dei confini di almeno una settimana: a seconda ovviamente di come si comporterà la curva dei contagi. Un ritardo che dunque avrebbe pure effetti diretti sulla ripartenza della stagione calcistica, la quale a questo punto potrebbe davvero riprendere solo il prossimo 20 giugno, con tutti i problemi per calendario, stipendi, contratti, e diritti tv conseguenti.



