Ripresa Serie A/ Gravina: “Al lavoro sul protocollo per le partite”, ma Malagò…

Giorni decisivi per la ripresa della Serie A. Solo ieri il ministro dello sport Spadafora ha confermato l’accettazione da parte del CTS per la ripresa degli allenamenti collettivi, con le modifiche chieste dai club del primo campionato italiano e dunque ha dato il suo via libera alla ripresa delle attività, fissando nuove date entro cui decidere del futuro della stagione. Ed è proprio in vista del prossimo 28 maggio, giorno in cui è atteso un nuovo vertice tra la federazione e il governo per la ripartenza del campionato, che la stessa FICG sta già lavorando alacremente, per non farsi trovare impreparata: i tempi stringono e certo sarebbe dannoso qualsiasi ulteriore ritardo sulla ripresa della Serie A. Ecco perché già ieri lo stesso presidente Gravina ha confermato le indiscrezioni per cui la federazione sarebbe già all’opera su un nuovo protocollo medico da adottare per partite e trasferte nel prossimo futuro. Ovviamente anche qui il nodo focale del documento saranno le questioni sui maxi ritiri, reperimento dei tamponi per i test, che dovranno farsi sempre più frequenti quando si potrà tornare in campo, ma sopratutto della quarantena in caso di nuova positività: il rischio che a un nuovo positivo si debba poi fermare di nuovo tutto il campionato è forte.

MALAGO’ CHIDE UN PIANO B PER IL CALCIO

E mentre la federazione, ottenuto l’ultimo ok da parte del Governo e Cts per la ripresa degli allenamenti collettivi, lavora già in vista della ripresa del campionato di Serie A, ecco che ha invitare alla prudenza e previdenza è ancora una volta il numero 1 del CONI Giovanni Malagò, che ben temendo un nuovo stop per il calcio (timore presentato ancora una volta ieri pomeriggio anche dallo stesso ministro Spadafora) chiede ancora una volta che si pensi anche a un piano B. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Malagò ha infatti affermato: “Sono il primo a fare il tifo perché il calcio riprenda, ma dopo pochi giorni alla parola calcio si è sostituita la parola Serie A. Dilettanti e Lega Pro hanno capito abbastanza presto che con certe dinamiche di protocollo non erano in condizioni di riprendere. Da mesi insisto: puntiamo a ripartire, ma non essendo possibile fare previsioni di lunga scadenza, viste tutte le variabili esistenti, deve esistere anche un Piano B”. Il presidente del CON ha poi ripetuto più volte la sua speranza che il calcio e la Serie A riparta al più presto, ipotizzando anche una ripresa anticipata rispetto alle ultime scadenze, se ve ne saranno le condizioni: pure però sarebbe il caso anche di pensare ad altri scenari, magari riunendosi tutti in un unico tavolo di concertazione. “Un piano B avrebbe richiesto di mettere intorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti: la Figc, la Lega di A, il Coni se ci avessero invitato, i calciatori, gli allenatori, gli arbitri, i medici sportivi, magari un rappresentante Uefa, i broadcaster. Tutti in una stanza per trovare soluzioni e accordi in caso fosse impossibile ripartire o fosse necessario fermarsi di nuovo. Classifiche, tagli stipendi, date, rate di diritti tv. Perchè non è stato fatto?” le parole di Malagò.



