Ripresa Serie A/ La Lega vuole tornare in campo il 13 giugno: mercato a settembre?

Pubblicità

Benché ieri la FIGC, abbia fissato dei paletti importanti per la ripresa dei tre primi campionati professionistici italiani, Serie A in primis, pare che sia progetto della Lega Serie A procedere comunque per la propria strada e puntare a un ritorno in campo il prima possibile. E’ questa l’indiscrezione che ci proprie questa mattina la Gazzetta dello sport, per cui, benché la FIGC abbia fissato il termine alla stagione al 31 agosto, e la chiusura dei campionato al prossimo 20 agosto pure è idea della Serie A tornare a giocare già il 13 giugno e chiudere dunque la stagione domestica entro i primi di agosto. Dunque, nonostante il divieto del governo a manifestazioni sportive fino al 14 giugno e i paletti della Federazione, la Serie A vuole proseguire il piano originario, scommettendo, con notevole ottimismo, sugli spazi e scappatoie che la politica come pure la UEFA gli ha finora promesso in questi giorni così decisivi. Dopo tutto la stessa Federazione europea ha ammesso che la data limite del 2 agosto non è vincolante: pure sarebbe meglio rispettarla per non mettere in difficoltà i club che partecipano alle coppe. E dopo tutto lo spazio fino al 20 agosto sembra certo più utile per cadetteria e serie C, che abbisogneranno di piò tempo per regolarizzarsi e tornare in campo.

Pubblicità

RIPRESA SERIE A: COAS CONTRATTI CON I GIOCATORI E NUOVE DATE PER IL MERCATO

Insomma per la Serie A, nonostante le ultime misure, il motto pare essere “prima si finisce meglio è”: anche perché come riferito prima non sono pochi i nodi che andranno risolti a breve, dal rapporto con i giocatori, alla sincronizzazione dei calendari UEFA e pure un possibile ritardo nell’affrontare la stagione 2020-21. Come ci riferisce la rosea infatti, pur nell’ipotesi in cui si riesca a chiudere il campionato della Serie A entro il 2 agosto, come da progetto della Lega, pure la stagione 2020-21 non potrebbe iniziare prima del 12 o il 19 settembre: senza dimenticare che nella prossima stagione pure vi sarà spazio necessario oltre che per gli Europei anche per la Nations League. Non dunque un piano eccellente per i giocatori, che pure al momento hanno come problema più pressante da affrontare quello della validità dei contratti (per cui ogni federazione dovrà gestirsi autonomamente, visto che UEFA e FIFA non hanno autorità diretta) e del taglio degli stipendi, su cui Tommasi ha espresso parole ben pesanti in tali senso. E il calciomercato? Pure quello è fonte di preoccupazione visto che per ora non si è giunto a nessuna decisione concreta sul suolo nazionale come pure nel resto del mondo: l’idea però come ci spiega la rosea è quella di fissare la finestra dal 1 settembre al 5 ottobre, ma sarà scenario che sarà oggetto di nuove e più approfondite analisi, dove sarà necessario ottenere la concordia anche con le altre federazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA