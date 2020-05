Ripresa Serie A/ Nuovi orari per le partite: si pensa a un piano B con i play off

Pubblicità

Dopo pure la consegna a tutti i club del nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi, la Lega è sempre la lavoro per fissare al più presto la ripresa della Serie A, dopo lo stop ormai di quasi tre mesi per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, oltre ai paletti fissati da Governo e UEFA pare che sia intenzione dei 20 club della Serie A di provare a tornare in campo già il prossimo 13 giugno, sfruttando alcune porte lasciate aperte dai ministri e federazione e di giocare tutto il mese di giugno e luglio, riuscendo dunque a chiudere la stagione 2019-2020 entro ai primi di agosto, come chiesto in origine dalla stessa UEFA. Nell’attesa però di capire davvero se si potrà tornare in campo così presto ecco che la Lega nel frattempo si porta avanti, fissando già gli orari per le partire in caso di ripartenza del campionato. Se si tornerà in campo infatti saranno disponibili solo tre fasce per il fischio d’inizio e dunque alle ore 16.30, alle ore 18.45 e alle ore 21.00: in estate inoltrata è impensabile scendere in campo in pieno pomeriggio. Pure è stato già fissato un piano dettagliato con gli orari di arrivo all’impianto di tutte le categorie, dai medici, ai giocatori, agli operatori media e gli arbitri.

SI LAVORA ALL’IPOTESI PLAY OFF

Ma se l’idea della Lega Serie A di riprendere a giocare il 13 giugno non avesse successo e dunque si dovesse aspettare anche il 20 giugno per poter tornare in campo a chiudere la stagione? In tal senso ecco che FIGC e Lega hanno cominciato ad analizzare e approfondire i vari scenari che si prospettano, preparando dunque in Piano B per salvare la stagione in extremis. Ricordiamo infatti che il prossimo 28 maggio il Ministro dello sport Spadafora comunicherà la data per la ripresa della stagione: il 3 giugno sarà alla FIGC prendere posizione e dunque programmare il rientro in campo, che se questo avverrà dopo il 20 giugno, potrebbe portare a due scenari differenti. Come ci riporta oggi La Stampa, il primo prevedrebbe la disputa di play off-play out con tutte le 20 squadre in classifica divise in tre fasce: la prima per lo scudetto, la seconda per la parte centrale della classifica e le qualificate all’Europa League e la terza per la salvezza. Un secondo Piano B prevede la disputa sempre di play off-play out, ma con la partecipazione di un minor numero di club: possibile un play off scudetto ed Europa a 8 squadre, una mini competizione da 4 squadre per la seconda fascia e una sfida a 8 per la salvezza. Piani dunque che si propongono in ogni caso complicati e di difficile ricezione: non ci sorprende che i club della Serie A insistano per chiudere il campionato in maniera regolare.



