RIPRESA SERIE A/ Tampone negativo per il sospetto del Bologna: niente quarantena

Pubblicità

Nota positiva dal Bologna: effetto un primo test di controllo sul membro dello staff del Bologna, cui ieri era stata data la notizia di un sospetto di positività al coronavirus, questo ha dato esito negativo. E’ dunque un sospiro di sollievo per il club emiliano come per tutta la Serie A, che oggi dovrebbe decidere la data della ripartenza della stagione. Come possiamo leggere nella breve nota pubblicata dal club rossoblu, nelle prossime ore verrà effettuato un nuovo esame al soggetto in questione e per precauzione oggi gli allenamenti della formazione di Mihajlovic verranno disputati in forma individuale. Scansato per il momento il ritiro in quarantena dell’intero gruppo squadra, ma certo si dovrà attendere un terzo tampone per poter ridare il via alle attività di gruppo. In casa rossoblu in ogni caso vi è grande fiducia. (agg Michela Colombo)

Pubblicità

OGGI VERTICE FIGC-GOVERNO

Eccoci: finalmente è arrivato il giorno del giudizio per il mondo del calcio e in primis della Serie A, della cui ripresa oggi pomeriggio dopo le ore 18.30 è atteso il verdetto ultimo, dopo lo stop imposto ai primi di marzo per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Solo oggi pomeriggio infatti, e per la precisione alle ore 18.30, è atteso in video conferenza il vertice tra FIGC e il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, a cui prenderanno pare anche i presidenti di Lega Serie A, Serie B, Dilettanti, dell’Associazione calciatori e Assoallenatori e pure il numero 1 dell’AIA Nicchi. Tema sul tavolo naturalmente sarà la ripartenza del calcio e la data entro cui questo possa tornare in campo. Come sappiamo da tempo la Serie A spinge perchè il campionato riprendi il 13 giugno, ma dopo anche la notizia del sospetto positivo al coronavirus entro lo staff del Bologna, è più probabile che la ripresa della stagione venga slittata al prossimo 20 giugno. In tal modo si darebbe anche più tempo agli allenamenti e i giocatori sarebbero in campo avendo sulle gambe un mesto di preparazione.

Pubblicità

RIPRESA SERIE A: IL 17 GIUGNO SI COMINCIA CON LA COPPA ITALIA?

Come ci riporta oggi Sportmediaset, non è comunque impossibile che pure si scenda in campo un pochino prima, magari già il 17 giugno, la prima data disponibile dopo lo stop agli eventi sportivi deciso dal governo fino al 14 dello stesso mese). Data che potrebbe venir usata per disputare le semifinali della Coppa Italia o per recuperare i 4 match mancanti del campionato per la 25^ giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari): potrebbe infatti essere una buona idea partite con soli pochi club, mettendo dunque alla prova senza eccessiva pressione, l’efficacia delle misure imposte dalla Federazione per la ripartenza di partite e trasferte. In ogni caso la pressione per la ripartenza del calcio è grandissima, ma non sono pochi i nodi che vanno ancora risolti in seno al primo campionato italiano. Dal calendario per la ripresa (e la battaglia contro l’Assocalciatori per le fasce orarie delle partite pomeridiane), fino al nodo dei diritti tv e senza scordare le problematiche economiche e burocratiche che sono ancora all’ordine del giorno. La speranza di FIGC e Lega Serie A è che, dato il via libera dal governo alla ripresa, anche tutte questioni man mano si appianeranno da sole o quasi. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA