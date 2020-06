Ripresa Serie A/ Oggi Assemblea di Lega: algoritmo o play off? E sulla quarantena…

Pubblicità

Altra giornata decisiva per la ripresa della Serie A: oggi pomeriggio (con ultima convocazione spostata ieri in extremis alle ore 17.30) occorrerà una nuova Assemblea di Lega, dove i venti club del primo campionato italiano saranno chiamati a esprimere nuova posizione sui tanti temi posti sul tavolo. Dal nodo dei diritti tv fino agli scenari finora prospettati in caso di nuovo stop al campionato per il riesplodere dell’emergenza sanitaria, senza scordare il nodo quarantena: fissata al ripresa della Serie A non sono affatto diminuiti, per numero e importante, i problemi a cui sarà necessario porre subito rimedio. E certo anche oggi tema bollente di discussione in seno all’Assemblea di Lega sarà il dibattuto intorno all’algoritmo o all’introduzione di play off e play out per la conclusione della stagione, se non sarà possibile chiuderla regolarmente in campo. Su questo infatti la frattura all’interno della Serie A è netta: entrambe le due proposte non paiono piacere a nessuno, ma se la FIGC non volesse prendere in esame altre ipotesi (come la media punti per fissare la classifica), pare che la gran parte dei club della Serie A siano maggiormente disposti a optare per l’algoritmo, specie se questo prevederà una distinzione tra casa e trasferta (cui oggi dovrebbe venir presentata in Assemblea). Ma si tratta di scegliere lo scenario meno peggio: l’accordo comunque non pare lontano e in ogni caso verrà confermato dal Consiglio Federale dell’8 giugno.

Pubblicità

RIPRESA SERIE A: IL NODO QUARANTENA

Ma altro nodo che rimane centrale per la ripresa della Serie A è certo quella della quarantena, finora sempre fissata dal CTS per 14 giorni in caso nuova positività del giocatore e di isolamento del gruppo squadra. Norma che da settimane è sotto tiro in quanto renderebbe di fatto impossibile riprendere la stagione in caso di nuova positività di un solo membro della Serie A: sempre che, come sperano club e Federcalcio, con l’avvio di stagione tale periodo di isolamento non venga ulteriormente limitato, come accade per i primi campionati calcistici di Germania, Spagna e Gran Bretagna. Come ci riporta anche oggi il Corriere dello sport, da tempo si assommano pareri di virologici e dottori sulla possibilità di ridurre la quarantena e non solo per il mondo del calcio: opinioni pur importanti che non smuovono per il CTS, ancorato fermamente sul principio della quarantena di 14 giorni. Ma sul tema a breve dovrebbe riprendere l’offensiva della FIGC come della Lega Serie A: è speranza che i muneri sempre più positivi che si leggono legati alla pandemia possano spingere il CTS a rivedere le proprie posizioni sull’argomento: il rischio che un nuovo stop colga la Serie A è davvero troppo grande ora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA