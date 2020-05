Ripresa Serie A/ Oggi Consiglio di Lega: in campo il 13 giugno per i recuperi?

Pubblicità

Si apre la settimana decisiva per il mondo del calcio e per la Serie A in primis, la cui ripresa è argomento principale ormai da diverse settimane. Già oggi infatti è atteso un nuovo Consiglio della Lega, dove gran parte della discussione tra i venti club sarà dedicato all’annoso nodo dei diritti tv. Ma oltre al conflitto ormai aperto tra Lega e i broadcaster, ecco che pure saranno a discussione parecchi temi più strettamente legati alla ripartenza del campionato 2019-20. Dall’ipotesi di disputare play off e play out in caso di nuovo stop alla Serie A dopo la ripresa fino ovviamente alle date per cui questa ripartenza dovrebbe avvenire. Ovviamente su questo si tratta di mere ipotesi da parte della Lega Serie A: di fatto il destino della stagione 2019-20 si conoscerà solo giovedì quando sarà previsto l’incontro tra il Ministro dello sport Spadafora, club e naturalmente la FIGC. Nell’attesa però ecco che rimane grande ottimismo per la ripartenza del grande calcio italiano: pure in seno alla lega che non ha smesso di sperare che possa arrivare una deroga all’ultima sospensione del governo per gli eventi sportivi fino al 14 giugno.

RIPRESA SERIE A: IN CAMPO IL 13 GIUGNO PER I RECUPERI?

Come pure ci riportano anche questa mattina diversi media, infatti è ferma intenzione della Serie A riprendere già il prossimo 13 giugno, un giorno prima dunque rispetto all’ultimo stop deciso dal governo: sono parecchi i match da recuperare e non si vuole perdere tempo. L’ipotesi poi è di partire già in quel fine settimana con i 4 recuperi mancanti della 25^ giornata di campionato: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Ovvero 4 incontri che servirebbero anche da “rodaggio” e test per la tenuta del protocollo fissato dalla FIGC (e consegnato già domenica al governo) in vista della ripartenza a ranghi completi. Da qui però il calendario sarà a dir poco fitto: pare che sia intenzione infatti disputare due turni alla settimana: così si dovrebbe riuscire a rispettare la scadenza (poi definita non vincolante) dalla UEFA per la conclusione dei campionati nazionali e dare spazio dunque alle coppe Europee. Chiaramente questo è solo un piano di massima: manca ancora l’ok del Governo, ma la Lega fa pressione, intenzionata a comunicare anche alla UEFA al più presto i propri piani per la ripartenza.



