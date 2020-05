Ripresa Serie A/ Premier Conte: “Data? Servono garanzie che ora non ci sono ancora”

Pubblicità

Rimane sempre bollente il tema della ripresa del campionato della Serie A, su cui ancora non vi sono indicazioni certe a parte del Governo italiano. Solo nella tarda serata di ieri il Premier Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per spiegare le misure da introdurre a partite da domani, lunedì 18 maggio e intervenuto anche sulla ripartenza del calcio, ha purtroppo fornito indicazioni vaghe, non di buon auspicio in vista di un prossimo incontro con FIGC e leghe. Conte infatti ha dichiarato: “Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione lo sport ed è molto responsabile come tutto il Governo. Bisogna che si realizzino le condizioni per garantire la ripresa del campionato, non solo di calcio, in massima sicurezza”. Ed entrando un po’ più nello specifico ha aggiunto: “Per avventurarsi su una data abbiamo bisogno di qualche garanzia in più. Che, parlando con il ministro Spadafora, in questo momento non c’è. Speriamo si realizzino quanto prima”. Conte ha poi precisato che a partite da domani saranno permessi gli allenamenti collettivi, tema su cui però è infuriata la polemica nei giorni scorsi, tra club, Lega Serie A, FIGC e Cts sul protocollo da adottare per questa Fase 2 anche nel mondo del calcio.

SPADAFORA: PROTOCOLLO TEDESCO^ E’ UN AUSPICIO

A fare da eco alle affermazioni prudenziali di Giuseppe Conte è stato poi anche il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che intervenuto ai microfoni di casanapoli.net per chiarire alcuni punti. “Io inviterei tutti quanti a non dire che stiamo facendo caos, piuttosto a dire che ci stiamo muovendo con prudenza per evitare che tutto riparta e che poi di nuovo siamo costretti a sospendere” le prime parole del ministro, il quale è poi ritornato anche sul tanto discusso modello tedesco, in materia di contenimento del contagio e iter da seguire in caso di nuova positività al coronavirus di un giocatore. Su questo Spadafora ha aggiunto: “Si parla tanto del protocollo tedesco ma poi abbiamo visto che è più un auspicio che un protocollo perché la squadra di Serie B in Germania è stata messa tutta in quarantena per 14 giorni. Nessuno ha la certezza di come si possa ripartire nel modo migliore. Inviterei un po’ tutti a fare meno i fenomeni”. Infine un ultimo appunto, che ben testimonia per il ministro la giustezza della grande prudenza che sta animando le azioni del governo in materia della ripresa della Serie A: “Ricevo molti messaggi sui social di calciatori che cercano di esprimere le loro preoccupazioni. La differenza di posizioni non è incoerenza del Governo. Siamo tutti di fronte per la prima volta a una situazione del genere”.



