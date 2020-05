Ripresa Serie A/ Vertice Lega-FIGC-Governo: l’Inter mette sotto accusa il protocollo

Pubblicità

A pochi giorni dal via libera da parte del governo, è sempre in bilico la ripresa del campionato della Serie A come pure il rientro in campo dei calciatori per i primi allenamenti collettivi, possibili solo dal prossimo lunedì. Dopo infatti l’ok da parte di governo, CTS e FIGC sul protocollo di ripresa degli allenamenti e la presa di posizione della Serie A sulla ripartenza del campionato per il 13 giugno, è di nuovo scoppiato il caos in seno al mondo del calcio. Come ci riportano questa mattina diversi quotidiani, pare che diversi club della Serie A, solo nelle ultime ore, si siano espressi fortemente contrari al protocollo così stilato per la ripresa degli allenamenti della Serie A. A guidare la rivolta contro le ultime misure prese in accordo con i diversi protagonisti (Lega Serie A compresa) pare che via sia l’Inter: la società nerazzurra, tramite l’ad Marotta ha annunciato che lunedì non inizierà il ritiro della prima squadra, perchè, letto il protocollo, questo è stato dichiarato “inattuabile e lacunoso”. Una presa di posizione forte, a cui presto si sono associati anche altri club come Verona, Torino, Sampdoria e Lecce, ma pure il Milan (che rimane però nel complesso in posizione più defilata).

RIPRESA SERIE A: OGGI NUOVO VERTICE

Dunque un brusco dietrofront a solo pochi giorni dal via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi per la Serie A: i club, che pure tramite la Lega, erano al fianco della Federazione mentre si discuteva del protocollo sanitario, come pure delle misure introdotte dal CTS, dunque rimettono in discussione il tutto e il rischio è che la tanto agognata ripartenza del Campionato possa non avvenire. Oggi ci penseranno Lega, ministri e FIGC, riuniti in un nuovo vertice a provare a risolvere il nodo: sul tavolo le richieste di federazione e club, ovvero di eliminare dal protocollo la quarantena di gruppo in caso di nuova positività al coronavirus, abolizione dei ritiri (o comunque limitazione del maxi ritiro) e niente responsabilità penale per i medici delle società. Problemi su cui però sarà difficilissimo trovare un punto di incontro, specie con i primi due con il CTS. E’ infatti evidente che per il comitato tecnico scientifico, che sta seguendo il Governo in questa emergenza sanitaria, il calcio potrebbe anche non ripartire, in quanto attività troppo rischiosa: federazione e Lega però premono per scendere in campo e presentano il modello tedesco come assolutamente applicabile (ma su questo si vedrà che cosa accadrà dopo questo primo weekend di gare). Per la ripresa della Serie A dunque pare che si possa andare verso una decisione politica: il parlamento pare abbastanza in ottimista per la ripartenza, anche perchè con tutti gli introiti che l’industria calcio porta (anche a beneficio del Fisco), questa deve riavviarsi al più presto. Staremo a vedere.



