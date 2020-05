Ripresa Serie B/ Assemblea: “10 giorni per adeguarsi al protocollo sugli allenamenti”

Pubblicità

Sono giorni convulsi per il mondo del calcio, ansioso di ripartire: anche per la Serie B, che ha appena concluso un’Assemblea di Lega molto importante, con la presenza anche degli esponenti delle commissioni medico scientifiche di Lega e Federazione. Tema sul tavolo chiaramente la ripartenza del campionato cadetto e dunque la ripresa anche degli allenamenti collettivi, che per la Lega, come ha scritto in una nota il suo presidente Mauro Balata non può occorre senza un preciso protocollo stilato. Documento che andrebbe fissato e concordato, oltre che approvato sull’applicabilità da parte dei club: da cui è poi stato fissato il paletto di 10 giorni, entro cui le società si dovranno adeguare per poter tornare in campo. Dunque anche la Serie B morde il freno: fissato lo slot necessario per le società ad adeguarsi al protocollo per la ripresa degli allenamenti congiunti, ora però serve fissare un protocollo ad hoc.

Pubblicità

SERVE UN PROTOCOLLO AD HOC PER LA SERIE B

Già nei giorni scorsi, come ci ha ricordato questa mattina anche il Corriere dello sport, la Lega B ha chiesto a federazione e governo di poter stilare un protocollo con le misure igieniche sanitarie per garantire la ripresa degli allenamenti collettivi, apposito per la cadetteria. E’ infatti emerso (e denunciato fin da subito) che le misure già presenti nel protocollo stilato dal FIGC e modificato dal CTS (che pure oggi è oggetto di feroce contendere) sarebbero risultate inapplicabili per i club della Serie B (e pure per alcuni di A). Solo poche società come Ascoli, Empoli, Frosinone e Pescara hanno un centro sportivo di proprietà e nessun club è in grado di garantire un maxi ritiro della propria squadra senza ricorrere a strutture private esterne. Ecco perché già da tempo la Serie B avrebbe chiesto a CTS e governo un protocollo più soft: una proposta che tempo fa era stata accolta anche dal Ministro dello sport Spadafora, conscio della necessità di differenziare il percorso per il rientro in campo per le varie serie calcistiche. Al momento però ancora nulla di nuovo è ancora arrivato su tal tema: la concentrazione di tutti è ora sulla polemica furente per la ripresa della Serie A e se nemmeno il primo campionato ripartirà in estate, ovviamente vi sono ben poche speranze che possa ricevere il via libera la cadetteria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA