Ripresa Serie B/ Balata scrive ai club e rilancia: “Gravina favorevole a ripartire”

Pare che regni davvero la confusione nel mondo del calcio italiano quando si parla di ripartenza: tra la Serie A che scalpita per tornare in campo (nonostante le ultime notizie su nuove positività al coronavirus) e la Serie C che ha chiesto lo stop definitivo, ecco nel mezzo anche il campionato cadetto che non sa se riuscirà a tornare in campo, nonostante l’ultima invocazione fatta dal presidente della Lega B Balata ai suoi club. Come riportato solo oggi da Il Corriere del Veneto, Balata ha infatti scritto una lettera ai club affiliati del campionato cadetto, riportando l’intenzione del presidente della FIGC Gravina di far ripartire tutte e tre le serie, compreso il secondo campionato. Tirando dunque in ballo il presidente della Federazione, Balata scrive, che in seguito al positivo incontro tra CTS e FIGC, pure si è “fatta una distinzione tra campionati professionistici, dilettantistici e giovanili. Gravina ci ha informati che l’incontro ha avuto esito positivo e lui stesso si è detto favorevole alla ripartenza dei tre campionati professionistici in relazione all’esito dell’evoluzione dell’epidemia e con partenze differenziate”. Dunque, proponendo protocolli differenziati e imponendo uno scaglionamento delle ripartenza, pure per la Serie B sarà possibile superare le tante difficoltà anche economiche (anche per adeguarsi al protocollo sanitario) finora riportate all’attenzione della politica e dunque tornare in campo.

RIPRESA SERIE B: BALATA E LA SERIE C

Nella breve nota, Balata però va oltre alla ripartenza, comunicando che non si può escludere, che tornando in campo uno per volta, pure si riesca a chiudere la stagione in estate inoltrata. “Gravina è possibilista sul possibile termine della stagione sportiva dopo il 2 agosto. Pare che l’Uefa stia ipotizzando un posticipo di un paio di settimane” le parole del presidente della Lega B a chiusura del breve comunicato. Dunque la ripresa della Serie B si annuncia ben possibile: serviranno protocolli ad hoc e una nuova norma della UEFA che posticipi la conclusione dei campionati nazionali oltre al 2 agosto, ma nessun scenario è ora da scartare. Pure però quello che colpisce del messaggio, oltre al grande entusiasmo di Balata per l’apertura della FIGC sulla ripresa di tutti i campionati (Serie B compresa, nonostante le grandi problematiche), è anche la sostanziale indifferenza per quelle che sono state le misure già prese dall’Assemblea della Serie C. La Lega Pro ha già affermato più volte che sarebbe impossibile adeguarsi al protocollo fissato dalla FIGC e solo pochi giorni fa ha chiesto al Consiglio Federale di ratificare lo stop definitivo alla stagione. Una presa di posizione però che la Lega B, decisa a tornare tutti in campo al più presto per chiudere la stagione, non considera troppo vincolante dunque.



