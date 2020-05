Ripresa Serie B/ In campo il 23 giugno: club concordi, chiusura entro il 20 agosto

Pubblicità

Oltre alla ripartenza del primo campionato nazionale certo in questo giorni è rovente la discussione sulla ripresa della Serie B, dopo lo stop occorso a marzo per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Oltre alla Serie A infatti la Cadetteria è l’unica che si è fin da subito e pure ora si è mantenuta convinta della necessità di tornare al più presto in campo: una posizione che nonostante le difficoltà anche logistiche e materiali vede ancora i venti club del campionato concordi. I quali, stando poi a quanto ci rivela il Corriere dello sport, paiono aver già trovato un accordo anche sulla data della ripresa della Serie B, che potrebbe dunque essere fissata per il prossimo 23 giugno. Una data intermedia tra le ipotesi finora sorte del 20 e 27 giugno: già fissato e certo (visto che è stato deciso dalla stessa Federazione italiana) la data di conclusione della stagione anche della cadetteria, al 20 agosto, dopo le 10 giornate che mancano e i 5 slot utili per la disputa di play off e play out.

RIPRESA SERIE B: I CLUB NON SONO PRONTI

Seguendo dunque l’esempio del primo campionato italiano, ecco che anche la Serie B studia la sua ripresa, la quale però potrebbe risultare ancor più difficile, benché i venti club siano sempre concordi sulla necessità di tornare in campo a chiudere regolarmente la stagione 2019-2020. L’obbiettivo infatti è sempre quello di rispettare il merito sportivo, evitando che verdetti stilati a tavolino scatenino polemiche e possibili ricorsi nelle aule di tribunale: senza dimenticare anche ragioni di tipo economico, con gli introiti di sponsor e diritti tv. Pure però va pure detto che al momento i club del secondo campionato italiano non sembrano pronti a ripartire con la stagione 2019-2020. Solo alcuni club hanno infatti ripreso gli allenamenti e solo alcune società ha già cominciato ad applicare il protocollo FIGC, con l’esecuzione anche dei primi tamponi e test a staff e giocatori.



