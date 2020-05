Ripresa Serie C/ Gravina: “Non possiamo giocare”. In campo solo per i play off?

Pubblicità

Benché l’Assemblea della Lega Pro avesse già deciso in maniera compatta per lo stop alla stagione 2019-2020 come pure aveva fissato già le norme per promozioni e retrocessioni, il campionato della Serie C dovrà riprendere, come ha deliberato ieri sera il Consiglio Federale della FIGC. Niente stop dunque per il terzo campionato italiano, che dovrà per forza ora tornare in campo, sia pure solo per disputare i play off e play out, magari allargati, come pure è stato suggerito in queste ore dalla Gazzetta dello sport. La FIGC infatti nel comunicato di ieri sera ha pure aperto alla possibilità di rivoluzionare il format, aprendo a un percorso accorciato e più snello per non mettere in ulteriore difficoltà i club della Lega Pro, che pure con voce unanime si erano già detti contrati alla ripresa della Serie C. Al momento chiaramente la Lega non ha ancora avuto il tempo di rifletterci: le prime ore dopo l’annuncio son state tutte per manifestare rabbia e amarezza per la mossa della FIGC. Lo stesso presidente Gravina infatti ha commentato la decisione della federazione in maniera dura: “Devo parlare il linguaggio della verità: quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla. La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B e appunto Serie C. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti? Il calcio va riformato nella sua cultura”.

RIPRESA SERIE C: GLI SCENARI POSSIBILI

Ma oltre alla rabbia ecco che in Lega Pro ora ci si dovrà mettere attorno a un tavolo per capire se e come la ripresa della Serie C potrà avere luogo, pure prevedendo di poter scendere in campo solo per disputare un numero limitato di partite, per play off e play out, sulla linea delle ultime decisioni prese dalla stessa federazione. Anche perché i tempi sono corti: come riferito nei giorni scorsi le prime a ripartire saranno Serie A e Serie B e non ci sarebbe certo il tempo materiale per terminare i turni regolari di campionati e poi disputare i successivi spareggi. Urge dunque una rivoluzione del format, dove le 46 squadre tornerebbero in campo secondo il vecchio regolamento: 28 dei play off + 3 capoliste a disputare le promozioni e le ultime 5 dei tre gironi in campo per i play out. Non è da escludere pure un piano ancor più limitato, con 3 retrocessioni e 3 promozioni già accordate e mini play off e play out a cui saranno chiamati un numero limitato di club. In ogni caso si annuncia un mese di luglio infuocato: sempre che la FIGC non torni sui suo passi e chiuda a tavolino la stagione.



