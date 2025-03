Non tutti o forse ben pochi sanno, che in alcuni casi è possibile chiedere il risarcimento dei danni cosiddetti non patrimoniali, nonché provocati dalla scarsa efficienza sanitaria oppure per lesioni causate da incidenti stradali.

A tal proposito la scorsa settimana sono stati rimodulati i danni e poi inseriti all’interno della Tabella unica nazionale, prevedendo delle nuove forme di rimborso in caso di lesioni così come è previsto dal documento in Gazzetta Ufficiale.

Incentivi CER 2025/ Possibile proroga ed estensione: le nuove regole (11 marzo)

I criteri per il risarcimento di danni non patrimoniali

La nuova Tabella Nazionale prevede un riconoscimento del risarcimento per gli eventuali danni non patrimoniali che sono stati subiti da chi espone denuncia. Il documento garantisce un rimborso soltanto se il sinistro è avvenuto per una cattiva sanità oppure a seguito di un sinistro in strada.

Bonus 200 euro 2025/ Nuove regole, più beneficiari: fino a 400 di sconto (11 marzo 2025)

Per valutare l’importo è necessario basarsi su uno dei tre criteri specifici indicati nel documento. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha spiegato che la valutazione prevede un punteggio variabile da 10 a 100, poi essenziale per scegliere l’indennizzo.

Il risarcimento si articolerà – come accennato – in tre punti:

Danno biologico subito temporaneamente; Danno di natura psicologica nonché “morale”; Danno di grave entità che ha comportato delle lesioni importanti al soggetto richiedente.

L’obiettivo finale è colmare il rialzo dei costi assicurativi a fronte di un sinistro stradale “senza colpa”, fornendo al tempo stesso un sistema più equo per tutti, dato che il riconoscimento degli indennizzi oggi varia di Comune in Comune.

Sussidi INPS 2025/ Nuovo modello per richiedere supporto al reddito

Le nuove regole sui danni non patrimoniali

Per realizzare quanto promesso la Tabella Unica Nazionale è stata stilata in maniera standard e senza sostanziali differenze. Ciò implica che a prescindere dal luogo in cui sia avvenuto il sinistro o l’incidente per malasanità, il risarcimento sarà proporzionato al punteggio e al tipo di gravità subita.

Si parla anche di retroattività, che potrebbe essere attuata soltanto su specifici casi, come ad esempio sui danni avvenuti per la mala sanità. Si parlerebbe ad esempio di quei sinistri contenuti all’interno dell’articolo 1 del Decreto con protocollo 232 dell’anno 23, in riferimento all’assicurazione delle infrastrutture sanitarie, sia pubbliche che private.

Mentre per gli eventuali danni a causa di incidenti stradali, la norma non sarebbe retroattiva ma la sua applicazione varrebbe soltanto per i sinistri accaduti a partire dal 5 di marzo di quest’anno.