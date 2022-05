Risarcimento incidente Manuel Bortuzzo/ Maxi richiesta e le voci su Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo, maxi risarcimento dopo incidente

La questione relativa al risarcimento chiesto da Manuel Bortuzzo dopo l’incidente per il quale è costretto sulla sedia a rotelle è tornato d’attualità di recente. Complice anche “Rinascere“, il film tv trasmesso su Rai 1 che racconta la storia vera della sparatoria. Il legale della promessa del nuoto chiese un risarcimento di 10 milioni di euro. “È impossibile quantificare il danno“, precisò l’avvocato Massimo Ciardullo, costituitosi parte civile per Manuel Bortuzzo nel processo. I soldi sicuramente non possono restituire al ragazzo ciò che i due aggressori gli hanno tolto, ma la giustizia passa anche da ciò.

Di sicuro, i sogni di questo giovane ragazzo sono stati spazzati via da uno scambio di persona, quindi si è ritrovato a ricostruirsi un’esistenza resa complicata dalla disabilità. Ma del risarcimento si parla negli ultimi tempi anche in relazione alla recente rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Le voci su Lulù Selassié e il maxi risarcimento di Manuel Bortuzzo

Cosa c’entra Lulù Selassié con la questione del risarcimento chiesto da Manuel Bortuzzo? In questi ultimi giorni il gossip ha tirato in ballo la questione ipotizzando che possa essere uno dei motivi della rottura tra i due ragazzi. In particolare, è stato l’account social di Alessandro Rosica (Investigatore Social) a lanciare su Instagram le pesanti indiscrezioni. Nello specifico, ha accusato la famiglia di Manuel di aver considerato Lulù una possibile minaccia per la stabilità economica del ragazzo. Voci pesanti, che però non trovano al momento alcun riscontro concreto.

Del resto, Manuel Bortuzzo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, figurarsi su questioni così delicate come questa. Neppure Lulù Selassié si è espressa nel merito, anche se si è parlato di delusione per quanto riguarda la sua famiglia dopo l’uscita di queste indiscrezioni sul risarcimento, di cui comunque non si sa nulla al momento.











