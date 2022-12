Riscaldamento a gas, Arzà: “GPL energia più conveniente”/ “Entro il 2030 avremo…”

Riscaldamento a gas, Arzà: “Elevate prestazioni ambientali”

Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi-Federchimica e Rosario Trefiletti, Presidente CeDiConsumatori, hanno parlato a UnoMattina del riscaldamento via gas. Arzà ha spiegato: “Bombolone del gas? Serve un giardino, bisogna rispettare delle distanze, ma le aziende danno supporto per istallarlo a norma di legge. Il GPL è l’energia più conveniente a disposizione delle famiglie e non solo, anche dell’industria. Inoltre è un prodotto che ha elevate prestazioni ambientali. Tra tutti i prodotti fossili è quello con minori emissioni di CO2“.

Arzà ha spiegato che molto presto si arriverà al Bio GPL: “Entro il 2030 avremo a disposizione almeno il 40% di prodotti rinnovabili. Una parte di questi sono di componente bio, vengono dal trattamento di rifiuti urbani o organici o vengono dal trattamento delle plastiche che diversamente andrebbero in discarica o in termovalorizzatori”. Chi decide di puntare sul gas, non dovrà preoccuparsi particolarmente della cura del bombolone: “Lo stoccaggio e la manutenzione vengono fatte dall’impresa. Per quanto riguarda l’impianto interno, la caldaia e la stufa, è sufficiente una verifica annuale che garantisce di avere un impianto sicuro, efficiente e meno inquinante”.

Riscaldamento a gas: “Possono pensarci interamente i comuni”

Rosario Trefiletti, Presidente CeDiConsumatori, ha parlato così a UnoMattina del riscaldamento via gas: “Tempo fa ogni famiglia aveva in casa la propria bombola. Noi consigliamo che venga messa fuori dall’appartamento. La seconda cosa è che quando si parla di questi serbatoi, anche se ci sono costi superiori, l’interramento è preferibile perché evita al 100% qualsiasi problematica. Poi naturalmente diciamo che questo sistema può essere anche fatto dai comuni interamente, per l’intera popolazione cittadina”.

"In Italia ci sono già molte reti cittadine alimentate a GPL che servono ad esempio per i comuni lontani dal network del gas naturale", ha puntualizzato Arzà. Trefiletti ha invitato però ad abbassare i costi: "È un derivato del petrolio, il petrolio ora sta avendo prezzi più bassi. Adeguatevi e diminuite il prezzo del GPL".











