Riscaldamento centralizzato condominio/ È possibile distaccarsi senza consenso?

Il riscaldamento centralizzato di un condominio potrebbe costare parecchio. Per questo motivo, molti italiani (soprattutto i nuclei familiari), cercano una soluzione per risparmiare un po’ di soldi. L’unica alternativa valida e più low cost, sarebbe il distaccamento dai caloriferi autonomi.

Gestire autonomamente la temperatura dei propri caloriferi, potrebbe aiutarci a risparmiare un po’ sulle spese mensili e conseguenzialmente annuali. Nello specifico, di seguito vedremo se è possibile distaccarsi dal condominio, qualora si volesse implementare una gestione autonoma dei riscaldamenti.

Riscaldamento centralizzato condominio: come distaccarsi?

Per poter distaccarsi dal riscaldamento centralizzato del condominio, dovremmo far fede a quanto contenuto nell’articolo 1118 del Codice Civile. Al comma 4:

“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma“.

Ecco quindi, quali sono i casi in cui il condominio potrebbe distaccarsi se lo volesse:

Il distacco non deve provocare un aumento delle spese per tutti gli altri condomoni;

Non dev’esserci un impatto sulle funzionalità dell’impianto di riscaldamento;

Non deve verificarsi un danno sull’equilibrio termico dell’unità immobiliare.

Ciò però, non sarebbe sufficiente a garantire il distacco del riscaldamento centralizzato di un condominio, in quanto è necessario l’intervento di un tecnico certificato. Dopo un’attenta perizia, l’operatore dovrà dimostrare quanto verificato, all’amministratore di condominio di riferimento.

Al contrario di quel che si pensi, per questa scelta del singolo condomino (dato che è un suo diritto), non è necessaria nessuna assemblea condominiale. L’unica cosa che va fatta, è farne richiesta all’amministratore dello stabile, e nessun altro condomino potrà opporsi alla scelta in questione.

Per chi volesse approfondire, premettiamo i costi iniziali da affrontare, quali: acquisto della caldaia, adattamento all’impianto (quando serve), la realizzazione della canna fumaria e la compilazione della scheda tecnica.











